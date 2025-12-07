Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    7 Dec 2025 9:47 AM IST
    Updated On
    7 Dec 2025 9:47 AM IST

    മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ ര​ഹ​സ്യ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് നി​ർ​മാ​ണ കേ​ന്ദ്രം; പ്ര​തി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ

    മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ ര​ഹ​സ്യ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് നി​ർ​മാ​ണ കേ​ന്ദ്രം; പ്ര​തി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ
    പ്ര​തി​ക​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ളും

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ​ൽ​മി മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് നി​ർ​മാ​ണ കേ​ന്ദ്രം അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി. ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ൾ നി​ല​വി​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തി​ന് ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വ് അ​നു​ഭ​വി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ക്യാ​മ്പി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 40 കി​ലോ​ഗ്രാം രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, 60 കി​ലോ ലി​റി​ക്ക പൗ​ഡ​ർ, എ​ട്ടു കി​ലോ മ​രി​ജു​വാ​ന, 500 ഗ്രാം ​ഹ​ഷീ​ഷ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ നി​രോ​ധി​ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പാ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും സ്ഥ​ല​ത്ത് ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വ്യാ​പ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഫോ​ർ ഡ്ര​ഗ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Secret drug manufacturing center in the desert; suspects arrested
