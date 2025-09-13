Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    13 Sept 2025 11:54 AM IST
    Updated On
    13 Sept 2025 11:54 AM IST

    ല​ഹ​രി ഇ​ട​പാ​ടി​ന് ‘ര​ഹ​സ്യ’ കേ​ന്ദ്രം; 145 കി​ലോ​ഗ്രാം ഹഷീഷ് പി​ടി​കൂ​ടി

    ല​ഹ​രി ഇ​ട​പാ​ടി​ന് ‘ര​ഹ​സ്യ’ കേ​ന്ദ്രം; 145 കി​ലോ​ഗ്രാം ഹഷീഷ് പി​ടി​കൂ​ടി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു ഇ​ട​പാ​ടി​ന് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും​നി​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ശൃം​ഖ​ല​യെ അ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ത​ക​ർ​ത്തു. ഒ​രു പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ കൈ​വ​ശം ക​ട​ത്താ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചു​ള്ള വ​ലി​യ അ​ള​വി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ലെ ഒ​രു ത​ട​വു​കാ​ര​നും വി​ദേ​ശ​ത്ത് ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​യും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നി​ന്റെ വി​ത​ര​ണം ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യി ഇ​യാ​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി.തു​ട​ർ​ന്ന് സം​യു​ക്ത ടാ​സ്‌​ക് ഫോ​ഴ്‌​സ് ത​ട​വു​കാ​ര​ന്റെ ജ​യി​ൽ സെ​ല്ലി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. ല​ഹ​രി ഇ​ട​പാ​ടി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന ഒ​രു മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 145 കി​ലോ​ഗ്രാം ഹഷീ​ഷ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. പ്ര​തി​ക​ളെ​യും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നും നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഡ്ര​ഗ് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റി.മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്ത്, വി​ൽ​പ​ന, ഉ​പ​യോ​ഗം എ​ന്നി​വ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കും പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​നും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf NewsKuwait NewsDrug Dealinghashish seized
    News Summary - 'Secret' centre for drug dealing; 145 kg of hashish seized
