    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 10:04 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 10:04 AM IST

    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ‘സീ​സ​ണ​ൽ ഡി​ലൈ​റ്റ്സ്’ ആ​ഘോ​ഷം

    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ‘സീ​സ​ണ​ൽ ഡി​ലൈ​റ്റ്സ്’ ആ​ഘോ​ഷം
    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ‘സീ​സ​ണ​ൽ ഡി​ലൈ​റ്റ്സ്’ ആ​ഘോ​ഷ​ഭാ​ഗ​മാ​യി കേ​ക്ക് മു​റി​ക്കു​ന്നു

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ‘സീ​സ​ണ​ൽ ഡി​ലൈ​റ്റ്സ്’ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം. അ​ൽ റാ​യ് ഔ​ട്ട്‌​ല​റ്റി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ചോ​ക്കോ വീ​ക്ക് കേ​ക്ക് മു​റി​ക്ക​ലും ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു ന​ട​ന്നു. ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് മു​തി​ർ​ന്ന മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ലി​റ്റി​ൽ സാ​ന്താ മ​ത്സ​രം, ക്രി​സ്മ​സ് ട്രീ ​ഡെ​ക്ക​റേ​ഷ​ൻ, കേ​ക്ക് ഡെ​ക്ക​റേ​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ആ​ഘോ​ഷ​ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി. ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സീ​സ​ണ​ൽ അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ, ലൈ​റ്റു​ക​ൾ, വി​വി​ധ വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ൽ അ​ൽ റാ​യ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഉ​ത്സ​വ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റി. ക്രി​സ്മ​സ് സം​ഗീ​ത​വും ത​ത്സ​മ​യ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തെ ആ​ഹ്ലാ​ദ​ക​ര​മാ​ക്കി.

    ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് എ​ല്ലാ ഔ​ട്ട്‌​ല​റ്റു​ക​ളി​ലും വ​ർ​ഷാ​വ​സാ​ന പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ മി​ത​മാ​യ വി​ല​യി​ൽ അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ മൂ​ല്യ​ത്തോ​ടെ പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാം. ഉ​ത്സ​വ​കാ​ല അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, സ​മ്മാ​ന ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ അ​വ​ധി​ക്കാ​ല ഷോ​പ്പി​ങ്ങി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സീ​സ​ണ​ൽ ഡി​ലൈ​റ്റ്സ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​ത്യേ​ക വ​ർ​ഷാ​വ​സാ​ന ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ക്ഷ​ണി​ച്ചു.

    TAGS:LuLu HypermarketgulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - 'Seasonal Delights' celebration at Lulu Hypermarket
