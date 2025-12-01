Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    1 Dec 2025 12:19 PM IST
    ശാ​സ്ത്ര കൗ​തു​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ചെ​പ്പ് തു​റ​ന്ന് ‘ശാ​സ്ത്രോ​ത്സ​വ്’

    ശാ​സ്ത്ര കൗ​തു​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ചെ​പ്പ് തു​റ​ന്ന് ‘ശാ​സ്ത്രോ​ത്സ​വ്’
    പാ​ല​ക്കാ​ട് എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്നി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ശാ​സ്ത്രോ​ത്സ​വ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നചടങ്ങിൽനിന്ന് 

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ശാ​സ്ത്ര കൗ​തു​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ചെ​പ്പ് തു​റ​ന്ന് പാ​ല​ക്കാ​ട് എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്നി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ശാ​സ്ത്രോ​ത്സ​വ്. സാ​ൽ​വ​യി​ലെ റാ​ഡി​സ​ൺ ബ്ലൂ ​ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ശാ​സ്ത്രോ​ത്സ​വ് വി​വി​ധ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു.

    ശാ​സ്ത്രോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ സ്റ്റാ​ൾ

    അ​ലും​നി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്രേം ​ശേ​ഖ​ർ, ശാ​സ്ത്രോ​ൽ​സ​വ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷെ​മേ​ജ് കു​മാ​ർ, ചീ​ഫ് ഗ​സ്റ്റ് ഡോ. ​ബു​ല​ന്റ് ഹെ​ൽ​മി​സ്, കു​വൈ​ത്ത് എ​ഞ്ചി​നീ​യേ​ഴ്സ് ഫോ​റം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഗം​ഗ പ്ര​സാ​ദ്, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​യീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    16ാം വ​യ​സി​ൽ നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി​യു​ടെ ലോ​ക​ത്ത് അ​തു​ല്യ​മാ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ച റൗ​ൾ ജോ​ൺ അ​ജു മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. റോ​ബോ​ട്ട് ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​യി വ​രു​ന്ന ചെ​റു നാ​ട​ക​വും അ​ര​ങ്ങേ​രി. ഹോ​ളോ​ഗ്രാം ഷോ, ​ഡ്രോ​ൺ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സ​യ​ൻ​സ് പ്രൊ​ജ​ക്റ്റ് മ​ത്സ​രം, റു​ബി​ക് ക്യു​ബ് മ​ത്സ​രം എ​ന്നി​വ​യും സു​വ​നീ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ന​ട​ന്നു.

    സ​യ​ൻ​സ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഒ​ന്നാ​മ​തും ഖൈ​ത്താ​ൻ കാ​ർ​മ്മ​ൽ സ്കൂ​ൾ ര​ണ്ടാ​മ​തും ഡ​ൽ​ഹി പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ മൂ​ന്നാം സ​ഥാ​ന​വും നേ​ടി. ബി​ൽ​ഡ് എ ​റോ​ബോ​ട്ട് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഐ.​സി.​എ​സ്.​കെ സ്കൂ​ളി​ന് ഒ​ന്നാ​മ​തും കാ​ർ​മ​ൽ സ്കൂ​ൾ ര​ണ്ടാ​മ​തും ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ സ്കൂ​ൾ മം​ഗ​ഫ് മൂ​ന്നാ​മ​തു​മെ​ത്തി.

    സ​ന്തോ​ഷ്കു​മാ​ർ, കി​ര​ൺ കു​ര്യ​ൻ, ഗീ​ത ശ്യാം, ​എ.​പി. വി​നോ​ദ്, മൃ​ദു​ൽ കാ​രാ​ട്ട്, ജ​സ്റ്റി​ൻ ജോ​സ​ഫ്, പ്ര​വീ​ൺ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്, എ​ൻ. പ്രി​യ​ൻ, വി. ​രാ​ജേ​ഷ്, വ​രു​ൺ ദേ​വ്, ശ​ര​ത് ബാ​ബു, ന​വീ​ൻ, മ​നു സൈ​മ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    newsgulfKuwaitscientific
    News Summary - 'Science Festival' opens the door to scientific curiosities
