Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 12:34 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 12:34 PM IST

    സ​മ​സ്ത സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് പ​രീ​ക്ഷ

    സ​മ​സ്ത സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് പ​രീ​ക്ഷ
    സ്മാ​ർ​ട്ട്‌ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് പ്രി​ലി​മി​ന​റി പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള സു​ന്നി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗീ​കാ​ര​മു​ള്ള മ​ദ്റ​സ​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി വ​രു​ന്ന സ്മാ​ർ​ട്ട്‌ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പി​ന് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പ്രി​ലി​മി​ന​റി എ​ക്സാം കു​വൈ​ത്തി​ലെ അ​ഞ്ചു കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. നേ​ര​ത്തേ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് യോ​ഗ്യ​ത പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​ത്യേ​കം നി​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ചീ​ഫ് എ​ക്‌​സാ​മി​ന​ർ​മാ​ർ വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ച്ചു. ഐ.​സി.​എ​ഫ് കു​വൈ​ത്ത് നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ൽ പ​രീ​ക്ഷ പ്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ന​വം​ബ​ർ 29 ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫൈ​ന​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​ക്കും സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

