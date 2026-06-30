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    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 Jun 2026 1:37 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Jun 2026 1:37 PM IST

    സൗദി ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടം: കുവൈത്ത് അനുശോചിച്ചു

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    ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നു വീണു 14 പേർ മരിച്ചിരുന്നു
    സൗദി ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടം: കുവൈത്ത് അനുശോചിച്ചു
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    കുവൈത്ത് സിറ്റി: റാസ് തനുര ഗവർണറേറ്റിൽ സൗദി അരാംകോ ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നുവീണ സംഭവത്തിൽ കുവൈത്ത് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. ദാരുണമായ സംഭവത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിനും സർക്കാറിനും ജനങ്ങൾക്കും കുവൈത്ത് ആത്മാർത്ഥമായ അനുശോചനവും ഹൃദയംഗമമായ സഹതാപവും അറിയിക്കുന്നതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

    ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ആറോടെയാണ് ദേശീയ എണ്ണ കമ്പനിയായ സൗദി അരാംകോയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നു വീണത്. അപകടത്തിൽ യാത്രക്കാരായ 14 പേരും മരിച്ചു. ഹെലികോപ്റ്റർ തകരാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായി ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയം വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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    TAGS:helicopter crashGulf NewsKuwait
    News Summary - Saudi helicopter crash: Kuwait expresses condolences
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