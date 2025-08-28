Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 10:52 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 10:52 AM IST

    സാ​ര​ഥി കു​വൈ​ത്ത് വ​നി​തവേ​ദി ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്യാ​മ്പ്

    sarathi kuwait
    സാരഥി കു​വൈ​ത്ത് വ​നി​തവേ​ദി ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്യാ​മ്പി​ൽ ഡോ. ​സു​ശോ​വ​ന സു​ജി​ത് നാ​യ​ർ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സാ​ര​ഥി കു​വൈ​ത്ത് വ​നി​ത വേ​ദി സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും ശാ​രീ​രി​ക മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​യം നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ക്യാ​മ്പി​ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡോ​ക്ട​ർ​സ് ഫോ​റം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും കു​വൈ​ത്ത് കാ​ൻ​സ​ർ സെ​ന്റ​റി​ലെ ഓ​ങ്കോ​ള​ജി​സ്റ്റു​മാ​യ ഡോ. ​സു​ശോ​വ​ന സു​ജി​ത് നാ​യ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സ്ത്രീ​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന കാ​ൻ​സ​ർ സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ​മാ​ണ്. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ചി​കി​ത്സി​ച്ച് ഭേ​ദ​പ്പെ​ടു​ത്താ​മെ​ന്നും ഡോ. ​സു​ശോ​വ​ന പ​റ​ഞ്ഞു.

    ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ നി​ര​ന്ത​രം നി​രീ​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഉ​ണ​ർ​ത്തി. നി​ര​വ​ധി വ​നി​ത​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ക്യാ​മ്പി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക് ഡോ. ​സു​ശോ​വ​ന മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി. അ​ബ്ബാ​സി​യ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്കൂ​ളി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പ് സാ​ര​ഥി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​പി. ജി​തേ​ഷ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ബി​ജി അ​ജി​ത്കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​നോ​ദ് ചീ​പ്പാ​റ​യി​ൽ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. വ​നി​ത വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി പാ​ർ​വ​തി അ​രു​ൺ​പ്ര​സാ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ട്വി​ൻ​റു വി​നീ​ഷ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

