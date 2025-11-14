Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 2:54 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 2:56 PM IST

    സം​ഗീ​ത നൃ​ത്ത ദൃ​ശ്യ​വി​രു​ന്ന് ഒ​രു​ക്കി ‘സാ​ര​ഥീ​യം’

    സം​ഗീ​ത നൃ​ത്ത ദൃ​ശ്യ​വി​രു​ന്ന് ഒ​രു​ക്കി ‘സാ​ര​ഥീ​യം’
    ‘സാ​ര​ഥീ​യം’ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽനി​ന്ന്

    സാ​ര​ഥി കു​വൈ​ത്ത് 26ാം വാ​ർ​ഷി​കം ‘സാ​ര​ഥീ​യം- 2025’ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് വി​ഭാ​ഗം ഫ​സ്റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ന​സ്‌ രാ​ജ് പ​ട്ടേ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സാ​ര​ഥി കു​വൈ​ത്ത് 26ാം വാ​ർ​ഷി​കം ‘സാ​ര​ഥീ​യം- 2025 അ​ഹ്മ​ദി ഡി.​പി.​എ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് വി​ഭാ​ഗം ഫ​സ്റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ന​സ്‌ രാ​ജ് പ​ട്ടേ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു. സാ​ര​ഥി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ എം.​പി. ജി​തേ​ഷ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    സാ​ര​ഥി ഗു​രു​ദേ​വ ക​ർ​മ​ശ്രേ​ഷ്ഠ അ​വാ​ർ​ഡ് പ്ര​മു​ഖ വ്യ​വ​സാ​യി​യും സേ​വ​നം യു.​എ.​ഇ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ എം.​കെ. രാ​ജ​ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    സാ​ര​ഥീ​യം 2025 സ്മ​ര​ണി​ക എം.​കെ. രാ​ജ​ൻ സ്മ​ര​ണി​ക ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ സൈ​ഗാ​ൽ സു​ശീ​ല​ന് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം​ചെ​യ്തു. സു​ലേ​ഖ അ​ജി എ​ഴു​തി​യ വെ​ള്ളാ​രം​ക​ല്ലു​ക​ൾ എ​ന്ന പു​സ്‌​ക​ത്തി​ന്റെ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും, ശി​വ​ഗി​രി തീ​ർ​ഥാ​ട​ന പ​താ​ക കൈ​മാ​റ്റ​വും എം.​കെ. രാ​ജ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    സാ​ര​ഥി കു​വൈ​ത്ത് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് പ്രോ​ഗ്രാം ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഫ​സ്റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ന​സ് രാ​ജ് പ​ട്ടേ​ൽ, ഐ.​ബി.​പി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി. സു​രേ​ഷ്, സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് പ്രോ​ഗ്രാം ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ കെ. ​സു​രേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. 10, 12 ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ കു​ട്ടി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ബി.​ഇ.​സി, സി.​ഇ.​ഒ മാ​ത്യൂ​സ് വ​ർ​ഗീ​സ്, എ​സ്.​എ​ൻ. രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, അ​മ​ർ​നാ​ഥ് സു​വ​ർ​ണ, സാ​ര​ഥി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​നോ​ദ് ചീ​പ്പാ​റ​യി​ൽ, സാ​ര​ഥി ട്ര​സ്റ്റ്‌ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജി​തി​ൻ​ദാ​സ്, വ​നി​ത വേ​ദി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ബി​ജി അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ, ഗു​രു​കു​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ല​ഗ്ര പ്രി​ജി​ത് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ മ​ഞ്ജു സു​രേ​ഷ് സ്വാ​ഗ​ത​വും, ആ​ക്ടി​ഹ് ട്ര​ഷ​റ​ർ വി​നേ​ഷ് വാ​സു​ദേ​വ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു​ദേ​വ​ന്റെ ജീ​വി​ത ച​രി​ത്ര​വും ഗു​രു​ദേ​വ കൃ​തി​ക​ളും ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി ഐ.​വി. സു​നീ​ഷ് സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്തു. സാ​ര​ഥി​യു​ടെ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​ണി​യി​ച്ചൊ​രു​ക്കി​യ ‘ഗു​രു പ്ര​സാ​ദം’ സം​ഗീ​ത നൃ​ത്ത നാ​ട​കം ദൃ​ശ്യ​വി​രു​ന്ന് ഒ​രു​ക്കി. നി​ത്യ മാ​മ​ൻ, അ​ഭി​ജി​ത്ത് കൊ​ല്ലം, ഗോ​കു​ൽ ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, ശ്യാം ​എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്നും ന​ട​ന്നു.

    News Summary - ‘Saratheeyam’ is a combination of music and dance scenes
