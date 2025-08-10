Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 9:02 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 9:02 AM IST

    സാ​നു ജോ​ൺ​സ​ൺ നാ​ട്ടി​ൽ നി​ര്യാ​ത​യാ​യി

    സാ​നു ജോ​ൺ​സ​ൺ നാ​ട്ടി​ൽ നി​ര്യാ​ത​യാ​യി
    സാ​നു ജോ​ൺ​സ​ൺ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് മു​ൻ പ്ര​വാ​സി ആ​ല​പ്പു​ഴ ചേ​ന്നം​കേ​രി ചെ​റു​കാ​ട്ടു​ശ്ശേ​രി​ൽ സാ​നു ജോ​ൺ​സ​ൺ (59) നാ​ട്ടി​ൽ നി​ര്യാ​ത​യാ​യി. തേ​വ​ല​ക്ക​ര ക​ന്നു​വേ​ലി​ൽ കു​ടും​ബാം​ഗ​മാ​ണ്. യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ സ്റ്റാ​ഫും സെ​ന്റ് തോ​മ​സ് ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​ക്ക​ൽ ച​ർ​ച്ച് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ കു​വൈ​ത്ത് മു​ൻ ഇ​ട​വ​ക അം​ഗ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ ആ​ണ് പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം മ​തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​യ​ത്. ഭ​ർ​ത്താ​വ്: ചെ​റു​കാ​ട്ടു​ശ്ശേ​രി​ൽ പ​രേ​ത​നാ​യ ജോ​ൺ​സ​ൻ ജോ​ൺ. മ​ക്ക​ൾ: ജോ ​ജോ​ൺ​സ​ൻ, ജാ​ക്‌​സി സൂ​സ​ൻ ജോ​ൺ​സ​ൻ. സാ​നു ജോ​ൺ​സ​ണി​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ സെ​ന്റ് തോ​മ​സ് ഇ​വാ​ഞ്ച​ലി​ക്ക​ൽ ച​ർ​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ട​വ​ക അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

