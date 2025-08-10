സാനു ജോൺസൺ നാട്ടിൽ നിര്യാതയായിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് മുൻ പ്രവാസി ആലപ്പുഴ ചേന്നംകേരി ചെറുകാട്ടുശ്ശേരിൽ സാനു ജോൺസൺ (59) നാട്ടിൽ നിര്യാതയായി. തേവലക്കര കന്നുവേലിൽ കുടുംബാംഗമാണ്. യുനൈറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ സ്റ്റാഫും സെന്റ് തോമസ് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ചർച്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ കുവൈത്ത് മുൻ ഇടവക അംഗവുമായിരുന്നു.
ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ ആണ് പ്രവാസ ജീവിതം മതിയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് പോയത്. ഭർത്താവ്: ചെറുകാട്ടുശ്ശേരിൽ പരേതനായ ജോൺസൻ ജോൺ. മക്കൾ: ജോ ജോൺസൻ, ജാക്സി സൂസൻ ജോൺസൻ. സാനു ജോൺസണിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ സെന്റ് തോമസ് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ചർച്ച് കുവൈത്ത് ഇടവക അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.
