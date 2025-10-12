Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightമാ​ലി​ന്യ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 9:47 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 9:47 AM IST

    മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ​വും പൊ​തു ശു​ചി​ത്വ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തും

    text_fields
    bookmark_border
    മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ​വും പൊ​തു ശു​ചി​ത്വ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തും
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത്‌ സി​റ്റി: മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ​വും പൊ​തു ശു​ചി​ത്വ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ന്‍ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ചേ​ര്‍ന്ന പ​രി​സ്ഥി​തി കാ​ര്യ സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. പാ​ർ​പ്പി​ട പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള ശു​ചി​ത്വ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ പു​തി​യ ത​ന്ത്രം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നു യോ​ഗം ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തു.

    ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലു​ട​നീ​ളം ഖ​ര​മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പൊ​തു​ജ​ന ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണം. അ​ഹ്മ​ദി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ ആ​ർ.​ഡി.​എ​ഫ് പ​ദ്ധ​തി​യും ജ​ഹ്‌​റ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സാ​നി​റ്റ​റി ലാ​ൻ​ഡ്‌​ഫി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യും യോ​ഗം ശി​പാ​ര്‍ശ ചെ​യ്തു. പു​തി​യ ക്ലീ​നിം​ഗ് ക​രാ​റു​ക​ൾ ഇ​തി​നാ​യി ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തും. ക​രാ​ർ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും യോ​ഗം ചൂ​ണ്ടി​കാ​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsServicessanitationstrengthened
    News Summary - Sanitation and public sanitation services will be strengthened
    Similar News
    Next Story
    X