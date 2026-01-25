Begin typing your search above and press return to search.
    സ​മ​സ്ത നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​ച​ാര​ണ; സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    സ​മ​സ്ത നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​ച​ാര​ണ; സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    കെ.​ഐ.​സി ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ-​മ​ഹ്ബൂ​ല മേ​ഖ​ല​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ​മ​സ്ത നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​ച​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ഫൈ​സി എ​ട​യാ​റ്റൂ​ർ പ്ര​സം​ഗി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ (കെ.​ഐ.​സി) ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ -മ​ഹ്ബൂ​ല മേ​ഖ​ല സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ​മ​സ്ത നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​ച​ാര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം പ്രൗ​ഢ​മാ​യി സ​മാ​പി​ച്ചു. മം​ഗ​ഫ് ഹാ​ർ​മ​ണി സ്‌​ക്വ​യ​ർ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    “​ആ​ദ​ർ​ശ വി​ശു​ദ്ധി നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ" എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​ച​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം കേ​ന്ദ്ര പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ബ്ദു​ൽ​ഗ​ഫൂ​ർ ഫൈ​സി പൊ​ന്മ​ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കെ.​ഐ.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശം​സു​ദ്ധീ​ൻ ഫൈ​സി എ​ട​യാ​റ്റൂ​ർ പ്ര​മേ​യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. കേ​ര​ളീ​യ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ഐ​ക്യ​വും സൗ​ഹാ​ർ​ദ​വും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ അ​നി​ഷേ​ധ്യ​വും നി​ർ​ണാ​യ​ക​വു​മാ​യ സ്വാ​ധീ​ന​മാ​ണ് സ​മ​സ്ത​യു​ടെ ഒ​രു നൂ​റ്റാ​ണ്ടു കാ​ല​ത്തെ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളി​ലൂ​ടെ സാ​ധ്യ​മാ​യ​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ഹ്ബൂ​ല മേ​ഖ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ആ​ദി​ൽ വെ​ട്ടു​പ്പാ​റ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ ഹു​ദ​വി പ്രാ​ർ​ത്ഥ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. റ​സാ​ഖ് അ​യ്യൂ​ർ (കെ.​എം.​സി.​സി), ഷ​ജീ​ർ. സി.​കെ (കെ.​കെ.​എം.​എ), മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ.​ജി, മ​ഷാ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, അ​ഹ് യാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. കേ​ന്ദ്ര, മേ​ഖ​ല നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ദ​ഫ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, ഫ്ല​വ​ർ ഷോ ​ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ മേ​ഖ​ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ജ്മ​ൽ മാ​സ്റ്റ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും സി​ദ്ദീ​ഖ് പു​ഞ്ചാ​വി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Samastha Nuram Annual Campaign; Conference organized
