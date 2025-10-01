Begin typing your search above and press return to search.
    സ​മ​ര പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും -ആ​ക്ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ

    സ​മ​ര പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും -ആ​ക്ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക​ണ്ണൂ​ർ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തോ​ട് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റും എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യും കാ​ണി​ക്കു​ന്ന അ​വ​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ആ​ക്ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ മു​ര​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണം.

    ക​ണ്ണൂ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന് പോ​യി​ന്റ് ഓ​ഫ് കോ​ൾ പ​ദ​വി അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണം. എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ, എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കി​യ സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും പു​തി​യ സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പോ​യന്റ് ഓ​ഫ് കാ​ൾ പ​ദ​വി അ​നി​വാ​ര്യം

    ക​ണ്ണൂ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന് പോ​യന്റ് ഓ​ഫ് കാ​ൾ പ​ദ​വി ന​ൽ​കാ​തെ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ തു​ട​രു​ന്ന ഒ​ളി​ച്ചു​ക​ളി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണം. ഈ ​പ​ദ​വി ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ വി​ദേ​ശ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ നി​ന്ന് സ​ർ​വീ​സ് ന​ട​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഇ​ത് മ​ല​ബാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ്. പ​രി​മി​ത​മാ​യ സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ കാ​ര​ണം ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്കു​ക​ൾ കു​തി​ച്ചു​യ​രു​ക​യാ​ണ്.

    ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും യൂ​റോ​പ്പി​ലേ​ക്കും കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ന​ഷ്ട​മാ​കു​ന്ന​ത്. പ​ല​ത​വ​ണ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും കേ​ന്ദ്ര വ്യോ​മ​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം ക​ണ്ണൂ​രി​നെ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത് പ്ര​തി​ഷേ​ധാ​ർ​ഹ​മാ​ണ്.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ​യും നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ നി​ർ​മി​ച്ച ക​ണ്ണൂ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യും എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ്സും സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത് ജ​ന​വ​ഞ്ച​ന​യാ​ണ്. ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ​ല പ്ര​ധാ​ന സ​ർ​വീ​സു​ക​ളും റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​ത് യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യ​ണ്. ഇ​ത് മ​റ്റ് വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് കൊ​ള്ള​ലാ​ഭ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കും.

    ഉ​ത്സ​വ സീ​സ​ണു​ക​ളി​ൽ ക​ഴു​ത്ത​റ​പ്പ​ൻ നി​ര​ക്കാ​ണ് വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പി​ന്മാ​റ്റം ഈ ​ചൂ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ആ​ക്കം കൂ​ട്ടു​മെ​ന്നും ആ​ക്ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

