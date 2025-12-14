Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    14 Dec 2025 9:12 AM IST
    Updated On
    14 Dec 2025 9:40 AM IST

    സാ​ൽ​മി​യ മ​ദ്റ​സ​ത്തു‍ന്നൂ​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഫെ​സ്റ്റ്

    സാ​ൽ​മി​യ മ​ദ്റ​സ​ത്തു‍ന്നൂ​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഫെ​സ്റ്റ്
    സാ​ൽ​മി​യ മ​ദ്റ​സ​ത്തു‍ന്നൂ​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഫെ​സ്റ്റ് കെ.​ഐ.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ഫൈ​സി

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ (കെ.​ഐ.​സി) വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ങ്ങി​നു​കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സാ​ൽ​മി​യ മ​ദ്റ​സ​ത്തു‍ന്നൂ​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഫെ​സ്റ്റ് വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ സ​മാ​പി​ച്ചു.

    സാ​ൽ​മി​യ സിം​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​മ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മ​ദ്റ​സ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് സ​ൽ​വ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ​മാ​പ​ന​സം​ഗ​മം കെ.​ഐ.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ഫൈ​സി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മേ​ഖ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബു​ൽ റ​ഹീം ഹ​സ​നി പ്രാ​ർ​ഥ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    കെ.​ഐ.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ ഫൈ​സി പൊ​ന്മ​ള, മ​ദ്റ​സ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദ് ഫൈ​സി നെ​ല്ലാ​യ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് എ​ട​യൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് അ​ൻ​വ​രി, ശൈ​ഖ് ബാ​ദു​ഷ, ശി​ഹാ​ബ് മാ​സ്റ്റ​ർ നീ​ല​ഗി​രി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. മ​ദ്റ​സ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ഫ്താ​ബ് പു​റ​ക്കാ​ട്ടി​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

