Madhyamam
    Kuwait
    5 Oct 2025 12:29 PM IST
    5 Oct 2025 12:29 PM IST

    സാ​ൽ​മി​യ മ​ദ്റ​സ​തു​ന്നൂ​ർ എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​ബി.​വി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    സാ​ൽ​മി​യ മ​ദ്റ​സ​തു​ന്നൂ​ർ എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​ബി.​വി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സാ​ൽ​മി​യ മ​ദ്റ​സ​തു​ന്നൂ​റി​ന് കീ​ഴി​ൽ എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​ബി.​വി കി​മ്മ​റ്റി നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു.ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദ് ഫൈ​സി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​റ​ഹീം ഹ​സ​നി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ബ്ദു​ന്നാ​സ​ർ അ​സ്‌​ല​മി ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഇ.​എ​സ്. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ഹാ​ജി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് മൗ​ല​വി, അ​ബ്ദു കു​ന്നും​പു​റം, അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ്, നൗ​ഷാ​ദ് സി​റ്റി, മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ, സി​ദ്ദീ​ഖ് വാ​വാ​ട് ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ഫ്താ​ബ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ അ​സ്‌​ല​മി വി​ള​യൂ​ർ(​ചെ​യ​ർ),അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ അ​ൻ​വ​രി തൂ​ത (ക​ൺ),സ​യാ​ൻ ഷ​നീ​ഫ് (പ്ര​സി), അ​ഹ്‌​മ​ദ് ന​ഹാ​ൻ അ​ൻ​വ​ർ (ജ​ന.​സെ​ക്ര), ഫൈ​സാ​ൻ ആ​ബി​ദ് (ട്ര​ഷ), അ​ൻ​ഹ​ന​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ​ഖാ​ദ​ർ,മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജി​യാ​ദ് (വൈ.​പ്ര​സി), റ​ഷ്‌​ദാ​ൻ റി​യാ​സ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​സി​ൻ ന​വാ​സ് (ജോ.​സെ​ക്ര​ട്ട), മു​ഹ​മ്മ​ദ് മി​ർ​ഷാ​ദ് മു​സ്ത​ഫ, ഷെ​ഫി​ൻ ഷ​റ​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഹാ​ദി അ​ൻ​ഫാ​ൽ, മ​ഹ്‍മൂ​ദ് സ​യാ​ൻ(​വി​ങ് കോ ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ).

    Girl in a jacket

