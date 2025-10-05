സാൽമിയ മദ്റസതുന്നൂർ എസ്.കെ.എസ്.ബി.വി ഭാരവാഹികൾtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: സാൽമിയ മദ്റസതുന്നൂറിന് കീഴിൽ എസ്.കെ.എസ്.ബി.വി കിമ്മറ്റി നിലവിൽവന്നു.ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിൽ സൈനുൽ ആബിദ് ഫൈസി അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. അബ്ദുറഹീം ഹസനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അബ്ദുന്നാസർ അസ്ലമി ആമുഖ പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ചു. ഇ.എസ്. അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയന്ത്രിച്ചു.അബ്ദുല്ലത്തീഫ് മൗലവി, അബ്ദു കുന്നുംപുറം, അബ്ദുറസാഖ്, നൗഷാദ് സിറ്റി, മുജീബ് റഹ്മാൻ, സിദ്ദീഖ് വാവാട് ആശംസകൾ നേർന്നു. സൈനുൽ ആബിദ് സ്വാഗതവും അഫ്താബ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
ഭാരവാഹികൾ: അബ്ദുൽ നാസർ അസ്ലമി വിളയൂർ(ചെയർ),അബ്ദുൽ നാസർ അൻവരി തൂത (കൺ),സയാൻ ഷനീഫ് (പ്രസി), അഹ്മദ് നഹാൻ അൻവർ (ജന.സെക്ര), ഫൈസാൻ ആബിദ് (ട്രഷ), അൻഹനദ് അബ്ദുൽഖാദർ,മുഹമ്മദ് ജിയാദ് (വൈ.പ്രസി), റഷ്ദാൻ റിയാസ്, മുഹമ്മദ് ഷാസിൻ നവാസ് (ജോ.സെക്രട്ട), മുഹമ്മദ് മിർഷാദ് മുസ്തഫ, ഷെഫിൻ ഷറഫ് മുഹമ്മദ്, ഹാദി അൻഫാൽ, മഹ്മൂദ് സയാൻ(വിങ് കോ ഓഡിനേറ്റർമാർ).
