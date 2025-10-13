Begin typing your search above and press return to search.
    സാ​ൽ​മി​യ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി മ​ദ്റ​സ യൂ​നി​യ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    സാ​ൽ​മി​യ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി മ​ദ്റ​സ യൂ​നി​യ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    സാ​ൽ​മി​യ ഇ​സ്ലാ​ഹി മ​ദ്റ​സ യൂ​ണി​യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വി​ദ്യ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സാ​ൽ​മി​യ ഇ​സ്ലാ​ഹി മ​ദ്റ​സ​യി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി യൂ​നി​യ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. സി​യാ​ൻ സ​മീ​ർ അ​ലി (ഹെ​ഡ് ബോ​യ്), ഫ​ർ​ഹാ​ൻ അ​ബ്ദു​ഷു​ക്കൂ​ർ (അ​സി. ഹെ​ഡ് ബോ​യ്), ഇ​സാ​ന സൈ​ന​ബ് (ഹെ​ഡ് ഗേ​ൾ), ജെ​ന്ന ജ​മീ​ല (അ​സി. ഹെ​ഡ് ഗേ​ൾ), ഷി​സാ​ൻ (ഡി​സി​പ്ലി​ൻ ലീ​ഡ​ർ), റി​ഹാ​ൻ (ജ​ന​റ​ൽ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), മെ​ഹ്റി​ൻ മു​ഗീ​ർ (ഗേ​ൾ​സ് ഡി​സി​പ്ലി​ൻ ലീ​ഡ​ർ), ഹ​നി​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് (ഗേ​ൾ​സ് ജ​ന​റ​ൽ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), ഫാ​ത്തി​മ, ബ​ഹ്ജ​ത്ത്, ഇ​സ്സ​ത്ത് മ​ൻ​ഹ (അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ്മാ​ർ) എ​ന്നി​വ​ർ ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു. വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ന് പി.​ടി.​എ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ച്ചു.

    TAGS:Kuwait NewsSalmiya Islahi Madrasahgulf news malayalam
