    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 9:47 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 9:47 AM IST

    സാ​ൽ​മി​യ ഇ​സ്‍ലാ​ഹീ മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മ​സ്ജി​ദു​ൽ ക​ബീ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു

    സാ​ൽ​മി​യ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മ​സ്ജി​ദു​ൽ ക​ബീ​റി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ളാ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള സാ​ൽ​മി​യ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മ​സ്ജി​ദു​ൽ ക​ബീ​റി​ലേ​ക്ക് പ​ഠ​ന​യാ​ത്ര ന​ട​ത്തി. 168 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും, അ​ധ്യാ​പ​ക​രും, അ​ഡ്മി​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പി.​ടി.​എ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും യാ​ത്ര​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മ​സ്ജി​ദു​ൽ ക​ബീ​ർ ഗൈ​ഡ് റീം ​അ​ൽ ഗു​നൈം സം​ഘ​ത്തെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു മ​സ്ജി​ദി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി അ​വ​ർ സം​വ​ദി​ച്ചു.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മി​മ്പ​റി​ൽ ക​യ​റാ​നും, ഇ​മാ​മ​ത്ത് പ​രി​ശീ​ലി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​പൂ​ർ​വ അ​വ​സ​ര​വും ല​ഭി​ച്ചു. മ​ദ്റ​സ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന പ​ഠ​ന​യാ​ത്ര പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, മ​സ്ജി​ദു​ൽ ക​ബീ​ർ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് സ്റ്റ​ഡി ടൂ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. പി.​ടി.​എ. ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷ​ഫീ​ഖ് തി​ഡി​ൽ, മ​ദ്റ​സ സ​ദ​ർ മു​അ​ല്ലിം അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് , കേ​ന്ദ്ര ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്‍ലം ക​പ്പാ​ട്, അ​മീ​ൻ ഹ​വ​ല്ലി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ളാ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സി.​പി.​യും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നാ​ഷ് ഷു​ക്കൂ​റും കു​ട്ടി​ക​ളെ യാ​ത്ര​യാ​ക്കി.

    TAGS:Gulf NewsMadrasa StudentsSalmiya Islahi MadrasahMasjid-ul-Kabir
