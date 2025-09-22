Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightസാ​ൽ​മി​യ ഇ​സ്ലാ​ഹി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 11:27 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 11:27 AM IST

    സാ​ൽ​മി​യ ഇ​സ്ലാ​ഹി മ​ദ്റ​സ പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വം

    text_fields
    bookmark_border
    സാ​ൽ​മി​യ ഇ​സ്ലാ​ഹി മ​ദ്റ​സ പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വം
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സാ​ൽ​മി​യ ഇ​സ്ലാ​ഹി മ​ദ്റ​സ പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വം ഐ.​എ​സ്.​എം സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റി​ഹാ​സ് പു​ലാ​മ​ന്തോ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ചെ​റു​പ്രാ​യം മു​ത​ല്‍ ന​ല്ല​ശീ​ല​ങ്ങ​ളും ഗു​ണ​ങ്ങ​ളും പ​ഠി​ച്ചു​വ​ള​ര്‍ന്ന് അ​ത് ജീ​വി​ത​ത്തി​ല്‍ ശീ​ലി​ച്ചു​പോ​ന്നാ​ല്‍ അ​യാ​ള്‍ ഒ​രു ഉ​ത്ത​മ പൗ​ര​നാ​യി കു​ടം​ബ​ത്തി​നും രാ​ജ്യ​ത്തി​നും മാ​ര്‍ഗ​ദീ​പ​മാ​കു​മെ​ന്ന​തി​ല്‍ സം​ശ​യ​മി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. മൂ​ല്യ​ബോ​ധം പ​ക​ര്‍ന്നു ന​ല്‍ക​ല്‍ കു​ടും​ബ​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് തു​ട​ങ്ങ​ണം. മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ള്‍ ആ​ദ്യം മ​ക്ക​ള്‍ക്ക് അ​നു​ക​ര​ണീ​യ മാ​തൃ​ക​ക​ളാ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    മ​ദ്റ​സ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​ൽ അ​മീ​ൻ സു​ല്ല​മി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഐ.​ഐ.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​നാ​ഫ് മാ​ത്തോ​ട്ടം, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ന​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഷെ​ർ​ഷാ​ദ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.മ​ദ്റ​സ പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്- 51593710, 96658400, 6582 9673.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsKuwait NewsEntrance CeremonySalmiya Islahi Madrasah
    News Summary - Salmiya Islahi Madrasa Entrance Ceremony
    Similar News
    Next Story
    X