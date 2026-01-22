Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 1:25 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 1:32 PM IST

    സാ​ൽ​മി​യ സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി ക്രി​സ്മ​സ്-​ന്യൂ ഇ​യ​ർ സൗ​ഹൃ​ദ സ​ദ​സ്സ്

    സാ​ൽ​മി​യ സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി ക്രി​സ്മ​സ്-​ന്യൂ ഇ​യ​ർ സൗ​ഹൃ​ദ സ​ദ​സ്സ്
    സാ​ൽ​മി​യ സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി ക്രി​സ്മ​സ് ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ സൗ​ഹൃ​ദ സ​ദ​സ്സി​ൽ അ​ഡ്വ. ഫാ​ദ​ർ സു​ബി​ൻ മ​ണ​ത്ര സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​ഐ.​ജി കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി സാ​ൽ​മി​യ ക്രി​സ്മ​സ്-​ന്യൂ ഇ​യ​ർ സൗ​ഹൃ​ദ സ​ദ​സ്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സാ​ൽ​മി​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി സാ​ൽ​മി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​നോ​ജ്‌ പ​രി​മ​ണം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി ക്രി​സ്മ​സ്-​ന്യൂ ഇ​യ​ർ സൗ​ഹൃ​ദ സ​ദ​സ്സ്


    അ​ബ്ദു​ൽ ഷു​ക്കൂ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ ര​ചി​ച്ച് ഈ​ണം ന​ൽ​കി​യ പ്രാ​ർ​ത്ഥ​നാ ഗീ​തം ന​ജീ​ബ് എം.​പി, ഇ​സ്മാ മ​റി​യം ന​ജീ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ആ​ല​പി​ച്ചു. ബി​നോ​യ്‌ ച​ന്ദ്ര​ൻ, അ​ഡ്വ.​ഫാ​ദ​ർ സു​ബി​ൻ മ​ണ​ത്ര (ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ്‌ ച​ർ​ച്ച്), ഷെ​ഫീ​ഖ് അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ് (കെ.​ഐ.​ജി) എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.

    വൈ.​എം.​സി.​എ ക​രോ​ൾ സം​ഘം ക​രോ​ൾ ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ചു. ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ‘സി​ങ് കു​വൈ​ത്ത്’ ഫെ​യിം ശ്യാ​മ ച​ന്ദ്ര​ൻ, നി​ലോ​ഫ​ർ, നി​ധി റോ​സ് എ​ന്നി​വ​രും സി​സി​ൽ കൃ​ഷ്ണ​ൻ, റി​യാ​സ് വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി, ഹ​ക്കീം റാ​വു​ത്ത​ർ, ന​സീ​ർ കൊ​ല്ലം, ഡെ​യ്സി എ​ന്നി​വ​രും ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു. നി​ധി റോ​സ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച റിം​ഗ് ഡാ​ൻ​സ് ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് മി​ഴി​വേ​കി.

    സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി ആ​ക്ടി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​ർ​ഷ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. സാ​ജി​ദ് അ​ലി ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം ആ​ങ്ക​റി​ങ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സ​ലാം ഒ​ല​ക്കോ​ട്, സ​ഫ്‌​വാ​ൻ ആ​ലു​വ, റി​ഷ്ദി​ൻ അ​മീ​ർ, താ​ജു​ദ്ധീ​ൻ, ന​ജീ​ബ് എം ​പി, ജ​ഹാ​ൻ അ​ലി, ദി​ൽ​ഷാ​ദ്, നി​സാ​ർ കെ ​റ​ഷീ​ദ്, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ വി. ​എം, അ​സ്ല​ഹ്, ഫൈ​സ​ൽ ബാ​ബു, ആ​സി​ഫ് പാ​ല​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

