    Posted On
    date_range 5 April 2026 11:58 AM IST
    Updated On
    date_range 5 April 2026 11:58 AM IST

    സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ശമ്പള കാലതാമസം അനുവദിക്കില്ല

    ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് ശമ്പളം നൽകണം
    കുവൈത്ത് സിറ്റി: സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ശമ്പള കാലതാമസം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കുവൈത്ത് . പ്രവാസി തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം സമയത്ത് നൽകുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കർശന നിരീക്ഷണം ആരംഭിച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    ശമ്പളത്തിൽ കാലതാമസം വന്നാൽ കമ്പനികൾക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. നിയമം പ്രകാരം ജീവനക്കാരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് ശമ്പളം നൽകണം. തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണമാണ് ഈ നടപടിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    TAGS:salaryKuwaitPrivate Institution
    News Summary - Salary delays will not be allowed in private institutions.
