സജിമോൻ രാമൻകുട്ടിക്ക് കുവൈത്ത് കൊല്ലം ഫ്രണ്ട്സ് യാത്രയയപ്പ്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് കൊല്ലം ഫ്രണ്ട്സ് പ്രസിഡന്റ് സജിമോൻ രാമൻകുട്ടിക്ക് സംഘടന യാത്രയപ്പ് നൽകി.
മംഗഫ് ഈറ്റില്ലം ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ രക്ഷാധികാരി അനിൽകുമാർ പുത്തൂർ, ട്രഷറർ ശ്രീകുമാർ ശ്രീധരൻ, വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ ഹരികുമാർ, പ്രിൻസി സാവിത്രി, പ്രോഗ്രാം കൺവീനറും മീഡിയ കോഓഡിനേറ്ററുമായ ഷാനവാസ് ബഷീർ, ജോ.സെക്രട്ടറി ലൂയിസ് ആൽഡ്രിൻ എന്നിവർ ആശംസ നേർന്നു.
സംഘടനയുടെ സ്നേഹസമ്മാനവും ചടങ്ങിൽ ഭാരവാഹികൾ കൈമാറി. സജിമോൻ രാമൻകുട്ടി മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി. ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനിൽകുമാർ കല്ലട സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ശ്രീകുമാർ ശ്രീധരൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. എക്സിക്യൂട്ടിവ് അംഗം ആര്യ നിഷാന്ത് പരിപാടി ഏകോപിച്ചു. താൽകാലിക പ്രസിഡന്റായി ഇട്ടിച്ചൻ ആന്റണിയെ യോഗത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തു.
