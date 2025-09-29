Begin typing your search above and press return to search.
    സ​ജി​മോ​ൻ രാ​മ​ൻ​കു​ട്ടി​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് കൊ​ല്ലം ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്

    സ​ജി​മോ​ൻ രാ​മ​ൻ​കു​ട്ടി​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് കൊ​ല്ലം ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്
    സ​ജി​മോ​ൻ രാ​മ​ൻ​കു​ട്ടി​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് കൊ​ല്ലം ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് ഉ​പ​ഹാ​രം കൈാ​റു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കൊ​ല്ലം ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ജി​മോ​ൻ രാ​മ​ൻ​കു​ട്ടി​ക്ക് സം​ഘ​ട​ന യാ​ത്ര​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    മം​ഗ​ഫ് ഈ​റ്റി​ല്ലം ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ പു​ത്തൂ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ശ്രീ​കു​മാ​ർ ശ്രീ​ധ​ര​ൻ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ ഹ​രി​കു​മാ​ർ, പ്രി​ൻ​സി സാ​വി​ത്രി, പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​റും മീ​ഡി​യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റു​മാ​യ ഷാ​ന​വാ​സ് ബ​ഷീ​ർ, ജോ.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ലൂ​യി​സ് ആ​ൽ​ഡ്രി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.

    സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ സ്നേ​ഹ​സ​മ്മാ​ന​വും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ കൈ​മാ​റി. സ​ജി​മോ​ൻ രാ​മ​ൻ​കു​ട്ടി മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ ക​ല്ല​ട സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ശ്രീ​കു​മാ​ർ ശ്രീ​ധ​ര​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടിവ് അം​ഗം ആ​ര്യ നി​ഷാ​ന്ത് പ​രി​പാ​ടി ഏ​കോ​പി​ച്ചു. താ​ൽ​കാ​ലി​ക പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി ഇ​ട്ടി​ച്ച​ൻ ആ​ന്റ​ണി​യെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

