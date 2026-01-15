Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    15 Jan 2026 11:52 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 11:52 AM IST

    സ​ഹ​ൽ വ​ഴി 'റെ​സി​ഡ​ൻ​സ് നോ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ' സേ​വ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    സ​ഹ​ൽ വ​ഴി ‘റെ​സി​ഡ​ൻ​സ് നോ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ’ സേ​വ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സി​വി​ൽ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ഏ​കീ​കൃ​ത സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​പ്പാ​യ ‘സ​ഹ​ൽ ’ വ​ഴി പു​തി​യ ‘റെ​സി​ഡ​ൻ​സ് നോ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ’ സേ​വ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. പു​തി​യ ലീ​സ് ക​രാ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന ഉ​ട​നെ ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​റി​യി​പ്പ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് സം​വി​ധാ​നം. ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ലീ​സ് ക​രാ​ർ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​പ്പി​ലെ ‘റി​മോ​ട്ട് റെ​സി​ഡ​ൻ​സ്’ സേ​വ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​മെ​ന്ന് പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സി​വി​ൽ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. സ​ഹാ​യ​ത്തി​നാ​യി പാ​സി ആ​സ്ഥാ​നം നേ​രി​ട്ട് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും കെ​ട്ടി​ട ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് ത​ത്സ​മ​യ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റു​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും പു​തി​യ സേ​വ​നം സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    News Summary - Sahal launches ‘Residence Notification’ service
