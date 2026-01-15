സഹൽ വഴി ‘റെസിഡൻസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ’ സേവനം ആരംഭിച്ചുtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ സിവിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഏകീകൃത സർക്കാർ ആപ്പായ ‘സഹൽ ’ വഴി പുതിയ ‘റെസിഡൻസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ’ സേവനം ആരംഭിച്ചു. പുതിയ ലീസ് കരാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഉടനെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സംവിധാനം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ലീസ് കരാർ അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ആപ്പിലെ ‘റിമോട്ട് റെസിഡൻസ്’ സേവനം ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോർ സിവിൽ ഇൻഫർമേഷൻ അറിയിച്ചു. സഹായത്തിനായി പാസി ആസ്ഥാനം നേരിട്ട് സന്ദർശിക്കാമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. പ്രോപ്പർട്ടി മാനേജ്മെന്റ് മെച്ചപ്പെടുത്താനും കെട്ടിട ഉടമകൾക്ക് തത്സമയ അപ്ഡേറ്റുകൾ ഉറപ്പാക്കാനും പുതിയ സേവനം സഹായകരമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register