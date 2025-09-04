Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    4 Sept 2025 12:15 PM IST
    Updated On
    4 Sept 2025 12:15 PM IST

    ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ 9.2 ദ​ശ​ല​ക്ഷം, 110 ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ

    ‘സ​ഹ​ൽ’ കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ലാ​റ്റ്ഫോം
    ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ 9.2 ദ​ശ​ല​ക്ഷം, 110 ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ
    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ

    ചേ​ർ​ന്ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മാ​യി ‘സ​ഹ​ൽ’. ആ​പ് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 9.2 ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ക​വി​ഞ്ഞു. 40ൽ ​അ​ധി​കം സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ-​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 110 ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളും ന​ട​ന്നു. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ബ​യാ​ൻ പാ​ല​സി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന പ്ര​തി​വാ​ര മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    ആ​പ്പി​ന്റെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വി​ക​സ​നം, കൂ​ടു​ത​ൽ സം​യോ​ജി​ത ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്ക​ൽ പ​ദ്ധ​തി എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഉ​മ​ർ അ​ൽ ഉ​മ​റും സ​ഹ​ൽ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി​യും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഡി​ജി​റ്റ​ലാ​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 2021 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 15നാ​ണ് സ​ഹ​ൽ ആ​പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്. സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളെ സി​വി​ൽ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ കമ്പ്യൂ​ട്ട​ർ ശൃം​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് സം​വി​ധാ​നം.

    ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഏ​കീ​കൃ​ത ക​ര ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ബി​ല്ലും, കു​വൈ​ത്തും മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യും മെ​മോ​ക​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച മ​റ്റൊ​രു ബി​ല്ലും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും അ​മീ​റി​ന് കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    2024-25 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തെ മൂ​ല​ധ​ന മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​യും നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​യും കു​റി​ച്ചു​ള്ള 14ാം വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്, 2024-25 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ യൂ​നി​റ്റി​നാ​യു​ള്ള അ​ഞ്ചാം വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി​യു​ടെ യോ​ഗ മി​നി​റ്റ്സും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ വി​ല​യി​രു​ത്തി. കു​വൈ​ത്ത് പൗ​ര​ത്വ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള സു​പ്രീം ക​മ്മി​റ്റി മി​നി​റ്റ്സ് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു.

    News Summary - 'Sahal' is the most used government platform
