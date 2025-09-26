Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 1:55 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 1:55 PM IST

    ഡെ​ലി​വ​റി ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ; അ​വ​ബോ​ധ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഡെ​ലി​വ​റി ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ; അ​വ​ബോ​ധ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഡെ​ലി​വ​റി ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ തൊ​ഴി​ൽ സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യു​ള്ള അ​വ​ബോ​ധ കാ​മ്പ​യി​ൻ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി സ​മാ​പി​ച്ചു. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും സം​യു​ക്ത​മാ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    തൊ​ഴി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ പി​ന്തു​ണ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി​രു​ന്നു കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ൽ അം​ഗീ​കൃ​ത​രാ​യ നി​ര​വ​ധി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​രും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​യ​ത​ന്ത്ര പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കു​ടി​യേ​റ്റ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ മി​ഷ​ൻ മേ​ധാ​വി​യും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഡെ​ലി​വ​റി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും ക്ഷേ​മ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​ല​വി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് 40,000 ഡെ​ലി​വ​റി ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​താ​യാ​ണ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ.

    X