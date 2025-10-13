Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഖൈ​റാ​നി​ൽ സു​ര​ക്ഷ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 9:10 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 9:10 AM IST

    ഖൈ​റാ​നി​ൽ സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന; 349 ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    ഖൈ​റാ​നി​ൽ സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന; 349 ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പൊ​തു​ജ​ന സു​ര​ക്ഷ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും റോ​ഡ് അ​ച്ച​ട​ക്കം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത് സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി പൊ​ലീ​സ് ഖൈ​റാ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ, ഗ​താ​ഗ​ത പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 349 വ്യ​ത്യ​സ്ത ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. 12 പി​ടി​കി​ട്ടാ​നു​ള്ള വാ​ഹ​ന​വും ഒ​രു മോ​ഷ്ടി​ച്ച വാ​ഹ​ന​വും ക​ണ്ടെ​ത്തി. താ​മ​സാ​നു​മ​തി കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​റ് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ​യും മ​റ്റു കേ​സു​ക​ളി​ൽ അ​ഞ്ചു​പേ​രെ​യും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

    തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഓ​ടി​പോ​ന്ന ഒ​മ്പ​തു​പേ​രും പി​ടി​യി​ലാ​യി. തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഏ​ഴു പേ​രെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ര​ണ്ടു കേ​സു​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി പൊ​ലീ​സി​ന്റെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ഹെം​ലാ​ൻ ഹാ​ദി​രി അ​ൽ ഹെം​ലാ​ൻ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ക, നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ പി​ടി​കൂ​ടു​ക, താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kuwait NewsTraffic Violationssafety inspectiongulf news malayalam
    News Summary - Safety inspection in Khairan; 349 traffic violations found
    Similar News
    Next Story
    X