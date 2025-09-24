Begin typing your search above and press return to search.
    സു​ര​ക്ഷാ സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തം; റോ​ഡി​ൽ സാ​ഹ​സം വേ​ണ്ട

    എ.​ഐ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ​ട്രോ​ൾ യൂ​നി​റ്റ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി
    പു​തി​യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള പ​ട്രോ​ൾ വാ​ഹ​നം നി​ര​ത്തി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സു​ര​ക്ഷാ സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി കു​വൈ​ത്ത്. അ​ന്വേ​ഷ​ണ പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​യും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ എ.​ഐ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ​ട്രോ​ൾ യൂ​നി​റ്റ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഓ​ഫ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സി​സ്റ്റം​സ്, മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി, വി​വ​ര സാ​ങ്കേ​തി​ക മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പു​തി​യ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സു​ര​ക്ഷാ പ​ട്രോ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    പ്ര​ത്യേ​ക ദേ​ശീ​യ കേ​ഡ​റു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ഈ ​പ​ട്രോ​ളി​ൽ ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ്, ഫേ​ഷ്യ​ൽ റെ​ക്ക​ഗ്‌​നി​ഷ​ൻ, സ്മാ​ർ​ട്ട് സ​ർ​വൈ​ല​ൻ​സ് സി​സ്റ്റ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ സ​ജ്ജീക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഫേ​ഷ്യ​ൽ റെ​ക്ക​ഗ്‌​നി​ഷ​ൻ, വാ​ഹ​ന ലൈ​സ​ൻ​സ് പ്ലേ​റ്റ് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന സ്മാ​ർ​ട്ട് മൊ​ബൈ​ൽ കാ​മ​റ സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് പ​ട്രോ​ളി​ങ്ങിന്‍റെ സു​പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ഗം. ഈ ​സം​വി​ധാ​നം ത​ത്സ​മ​യ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ത്തു​ക​യും കൃ​ത്രി​മ ബു​ദ്ധി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള പ്രോ​സ​സി​ങ്ങി​നും വി​ശ​ക​ല​ന​ത്തി​നു​മാ​യി കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്യും. തു​ട​ർ​ന്ന് ഈ ​വി​വ​രം ജ​ന​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഓ​ഫ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ സി​സ്റ്റ​ത്തി​ലെ ഡേ​റ്റാ​ബേ​സു​മാ​യി ഒ​ത്തു​നോ​ക്കും. ഇ​ത് പി​ടി​കി​ട്ടാ​നു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​യും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    റോ​ഡു​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നും അ​മി​ത വേ​ഗ​ം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും റോ​ഡ​രി​കി​ൽ കാ​മ​റ​ക​ളും നി​ല​വി​ണ്ട്. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ ഡ്രോ​ണു​ക​ളും അ​ശ്ര​ദ്ധ​രാ​യ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രെ പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പ് ഡ്രോ​ണു​ക​ളും വി​ന്യ​സി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സപ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഓ​വ​ർ​ടേ​ക്കിങ്, മ​റ്റു​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ത​ട​സ്സം സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തും. അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യി ഓ​വ​ർ​ടേ​ക്ക് ചെ​യ്ത് ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സപ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് ര​ണ്ട് മാ​സം വ​രെ വാ​ഹ​നം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കും. ഇ​തി​നു പു​റ​മെ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​രു​ന്ന നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

