    Kuwait
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 8:41 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 8:41 AM IST

    സുരക്ഷ പരിശോധന തുടരുന്നു; ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് 32,000 ഗതാഗത നിയമലംഘനം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് 32,000ത്തി​ല​ധി​കം ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും 1,000ത്തി​ല​ധി​കം അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​താ​യി കു​വൈ​ത്ത് ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച​തി​ന് 28 പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് ജു​വ​നൈ​ൽ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റി. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 1,041 ട്രാ​ഫി​ക് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 196 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും 845 പേ​ർ​ക്ക് നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ മൂ​ലം 10 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. റെ​സി​ഡ​ൻ​സി പെ​ർ​മി​റ്റ് കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ 106 പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​യും തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത 34 പേ​രെ​യും മ​റ്റു 38 വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​യും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി തി​ര​യു​ന്ന​തോ മോ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​തോ ആ​യ 64 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കൈ​വ​ശം വെ​ച്ച​തി​ന് ര​ണ്ട് പേ​രെ ജ​ന​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഫോ​ർ ഡ്ര​ഗ് ക​ൺ​ട്രോ​ളി​ലേ​ക്ക് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്തു.അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ജ്യ​ത്ത് പു​തി​യ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ലും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും കു​റ​വ് വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    News Summary - Safety checks continue; 32,000 traffic violations registered in a week
