Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 12:12 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 12:12 PM IST

    ഷു​വൈ​ഖി​ൽ സാ​ഫ് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ പു​തി​യ ഷോ​റൂം തു​റ​ന്നു

    ഷു​വൈ​ഖി​ൽ സാ​ഫ് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ പു​തി​യ ഷോ​റൂം തു​റ​ന്നു
    ഷു​വൈ​ഖി​ൽ സാ​ഫ് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ പു​തി​യ ഷോ​റൂം ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ശേ​ഷം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രും മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഹോ​ൾ​സെ​യി​ൽ ക​മ്പ​നി​യാ​യ സാ​ഫ് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ പു​തി​യ ഷോ​റൂം ഷു​വൈ​ഖി​ൽ തു​റ​ന്നു. ഷു​വൈ​ഖി​ലെ അ​ൽ​ഫ​ഹം റൗ​ണ്ട​ബൗ​ട്ടി​ന്റെ അ​ടു​ത്താ​ണ് പു​തി​യ ഷോ​റൂം. ദൈ​നം​ദി​ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ട മു​ഴു​വ​ൻ വ​സ്തു​ക്ക​ളും ഔ​ട്ട്ല​റ്റി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഉ​ന്ന​ത ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളും വീ​ട്ടു​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും നേ​രി​ട്ട് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും വി​ല​ക്കു​റ​വും പു​തി​യ ഷോ​റൂ​മി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്. പു​ല​ർ​ച്ചെ മൂ​ന്നു മ​ണി​മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 11 വ​രെ ഔ​ട്ട്ല​റ്റ്‌ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കും.

    ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ ഹ​ബീ​ബ് കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ, അ​ബൂ സ​ഊ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് പു​തി​യ ഷോ​റൂം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ​തി​നേ​ഴു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഹോ​ൾ​സെ​യി​ൽ രം​ഗ​ത്തെ പാ​ര​മ്പ​ര്യം ഫാ​മി​ലി റീ​റ്റെ​യ്ൽ ക​സ്റ്റ​മ​ർ​മാ​ർ​ക്കു​കൂ​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് പു​തി​യ ഷോ​റൂ​മി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഉ​മ​റു​ൽ ഫ​റൂ​ഖ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​റ​പ്പി​ച്ച സാ​ഫ് ഗ്രൂ​പ്പ് പ​തി​നേ​ഴു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി നി​സ്തു​ല​മാ​യ സേ​വ​നം ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു. എ​ക്സ്പ്ര​സ്‌ ഫോ​ര്‍മാ​റ്റി​ല്‍ അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ള്‍ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ഏ​റ്റ​വും അ​ടു​ത്ത്‌ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്‌ സാ​ഫ്. പു​തി​യ ഷോ​റൂ​മി​ലൂ​ടെ ഷു​വൈ​ഖി​ൽ മ​റ്റൊ​രു അ​ധ്യാ​യ​ത്തി​നും തു​ട​ക്ക​മാ​യ​താ​യും മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    gulfnewsKuwaitShuwaikh
    News Summary - Saf Group's new showroom opens in Shuwaikh
