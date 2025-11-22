Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    22 Nov 2025 11:20 AM IST
    Updated On
    22 Nov 2025 11:20 AM IST

    രൂ​പ​ക്ക് വ​ലി​യ മൂ​ല്യന​ഷ്ടം; ദീ​നാ​റി​ന്റെ ഉ​യ​ർ​ച്ച

    രൂ​പ​ക്ക് വ​ലി​യ മൂ​ല്യന​ഷ്ടം; ദീ​നാ​റി​ന്റെ ഉ​യ​ർ​ച്ച
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ടി​വു​വ​ന്ന​തോ​ടെ കു​വൈ​ത്ത് ദീ​നാ​റു​മാ​യു​ള്ള വി​നി​മ​യ​നി​ര​ക്കി​ൽ വ​ൻ കു​തി​പ്പ്.വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് രൂ​പ​യു​ടെ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക് യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റി​നെ​തി​രെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും താ​ഴ്ന്ന് 89.49 എ​ന്ന നി​ല​യി​ലെ​ത്തി. രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യ​ത്തി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഇ​ടി​വാ​ണി​ത്.

    ഇ​തോ​ടെ വി​വി​ധ ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​യു​ടെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​പ​ണി നി​ര​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്നു. ഒ​രു കു​വൈ​ത്തി ദീ​നാ​ർ 291രൂ​പ, യു.​എ.​ഇ ദി​ർ​ഹം 24 രൂ​പ 37 പൈ​സ, സൗ​ദി റി​യാ​ൽ 23രൂ​പ 87 പൈ​സ, ബ​ഹ്റൈ​നി ദീ​നാ​ർ 237 രൂ​പ 41 പൈ​സ, ഖ​ത്ത​റി ദീ​നാ​ർ 24രൂ​പ 56 പൈ​സ, ഒ​മാ​നി റി​യാ​ൽ 232.48 പൈ​സ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.​രൂ​പ​യു​മ​യു​ള്ള ജി.​സി.​സി ക​റ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ നി​ര​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​യി.

    News Summary - Rupee depreciates sharply; Dinar appreciates
