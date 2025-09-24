Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 12:24 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 12:24 PM IST

    രൂ​പ​ക്ക് വീ​ണ്ടും മൂ​ല്യ​ത്ത​ക​ർ​ച്ച; വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്കി​ൽ കു​തി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത് ദീ​നാ​ർ

    രൂ​പ​ക്ക് വീ​ണ്ടും മൂ​ല്യ​ത്ത​ക​ർ​ച്ച; വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്കി​ൽ കു​തി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത് ദീ​നാ​ർ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​ക്ക് വീ​ണ്ടും മൂ​ല്യ​ത്ത​ക​ർ​ച്ച നേ​രി​ട്ട​തോ​ടെ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്കി​ൽ കു​തി​പ്പു രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി കു​വൈ​ത്ത് ദീ​നാ​ർ. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റി​നെ​തി​രെ രൂ​പ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഇ​ടി​വാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ രൂ​പ​യു​മാ​യു​ള്ള വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്കി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ദീ​നാ​ർ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ര​ക്കി​ലെ​ത്തി. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഒ​രു കു​വൈ​ത്തി ദീ​നാ​റി​ന് 290 രൂ​പ​ക്കു മു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​യ​ർ​ന്നു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ യു.​എ​സ് ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​രി​ഫ് നി​ര​ക്ക് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​ന് പി​റ​കെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​യും ദു​ർ​ബ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന് പി​റ​കെ ഇ​ന്ത്യ​യും യു.​എ​സും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സൂ​ച​ന​യും വി​പ​ണി​യെ ബാ​ധി​ച്ചു.

    അ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് എ​ച്ച്-1​ബി വി​സ ഫീ​സ് ഉ​യ​ർ​ത്തി​യു​ള്ള യു.​എ​സി​ന്റെ തീ​രു​മാ​നം പു​റ​ത്ത് വ​ന്ന​ത്. ഇ​തും രൂ​പ​യു​ടെ തി​രി​ച്ച​ടി​ക്കു​ള്ള കാ​ര​ണ​മാ​യ​താ​യാ​ണ് സൂ​ച​ന. രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം വ​രുംനാ​ളി​ൽ ഇ​നി​യും താ​ഴേ​ക്ക് പോ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ഈ ​രം​ഗ​ത്തെ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം.

    കു​വൈ​ത്ത് ദീ​നാ​റി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യി മ​റ്റു ജി.​സി.​സി ക​റ​ൻ​സി​ക​ളും ചെ​വ്വാ​ഴ്ച ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ലെ​ത്തി. യു.​എ. ഇ ​ദി​ർ​ഹം, സൗ​ദി റി​യാ​ൽ, ഖ​ത്ത​റി റി​യാ​ൽ, ബ​ഹ​്റൈ​ൻ ദീ​നാ​ർ, ഒ​മാ​നി റി​യാ​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്കി​ലും സ​മാ​ന ഉ​യ​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​യി.

    Rupee depreciates again; Kuwaiti dinar jumps in exchange rate
