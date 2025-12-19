Begin typing your search above and press return to search.
    കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പൊ​ളി​ക്കു​മ്പോ​ൾ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണം

    മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പ​രി​ശോ​ധ​നാ കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പൊ​ളി​ക്കു​മ്പോ​ൾ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പൊ​ളി​ക്കു​മ്പോ​ൾ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളും നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ഫീ​ൽ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ, നി​ക്ഷേ​പം-​വാ​ണി​ജ്യ- വ്യാ​വ​സാ​യി​ക കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ, ഷാ​ലെ​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ​ത്ത​രം കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും പൊ​ളി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഇ​വ കൃ​ത്യ​മാ​യി നീ​രീ​ക്ഷി​ക്കു​മെ​ന്നും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​ഹ്മ​ദി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് ബ്രാ​ഞ്ചി​ലെ സു​ര​ക്ഷാ വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഒ​തൈ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു.

    പൊ​ളി​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് ചു​റ്റും വേ​ലി സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ത്ത​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ നി​ര​വ​ധി സ​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി. ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൊ​തു സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​നും ത​ട​സ്സം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​കാ​ട്ടി.

    എ​ഞ്ചി​നീ​യ​റിം​ഗ് ലൈ​സ​ൻ​സിം​ഗ് വ​കു​പ്പ് പൊ​ളി​ക്ക​ൽ പെ​ർ​മി​റ്റ് ന​ൽ​കി​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​നാ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ​യും സു​ര​ക്ഷാ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ഫീ​ൽ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ലൂ​ടെ പൊ​തു​ജ​ന സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

