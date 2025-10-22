Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    22 Oct 2025 12:48 PM IST
    22 Oct 2025 12:48 PM IST

    ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്ക​ണം -എ​ൻ‌.​സി.‌​സി.‌​എ‌.​എ​ൽ

    സ്റ്റാ​ൻ​ഡ്-​അ​പ്പ് കോ​മ​ഡി ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്
    ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്ക​ണം -എ​ൻ‌.​സി.‌​സി.‌​എ‌.​എ​ൽ
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക​ലാ​രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ള്ള​വ​ർ പൊ​തു മ​ര്യാ​ദ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​ണ​ർ​ത്തി നാ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ ക​ൾ​ച​ർ, ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ലെ​റ്റേ​ഴ്സ് (എ​ൻ‌.​സി.‌​സി.‌​എ‌.​എ​ൽ). നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ സ്റ്റാ​ൻ​ഡ്-​അ​പ് കോ​മ​ഡി പ്ര​മോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ക​ടു​ത്ത പി​ഴ​ക​ൾ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന് എ​ൻ‌.​സി.‌​സി.‌​എ‌.​എ​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഷോ ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ചാ​ൽ ഗൗ​ര​വ​മാ​യി കാ​ണു​മെ​ന്ന് എ​ൻ‌.​സി.‌​സി.‌​എ‌.​എ​ൽ ക​ല മേ​ഖ​ല​യു​ടെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ മു​സാ​ദ് അ​ൽ സ​മേ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ധാ​ർ​മി​ക​ത​യെ​യും ബ​ഹു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ത്ത​രം ഷോ​ക​ളി​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നാ​ണ് പി​ഴ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

