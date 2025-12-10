Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 12:19 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 12:19 PM IST

    റോക് റെസ്റ്റോഫെസ്റ്റ് ഹനാൻ ഷാ ലൈവ് ഷോ വെള്ളിയാഴ്ച

    റോക് റെസ്റ്റോഫെസ്റ്റ് ഹനാൻ ഷാ ലൈവ് ഷോ വെള്ളിയാഴ്ച
    റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ഓ​ണേ​ഴ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ഓ​ണേ​ഴ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് (റോ​ക്) എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കും. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ‘റെ​സ്റ്റോ-​ഫെ​സ്റ്റ് 2025- ഹ​നാ​ൻ ഷാ ​ലൈ​വ്’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ മെ​ഗാ ഇ​വ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. വ​രു​ന്ന വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​പ​ൺ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി.

    കു​വൈ​ത്തി​ലും നാ​ട്ടി​ലും ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ​ക്കും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി വ​രു​ന്ന റോ​ക്ക് ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു മെ​ഗാ പ​രി​പാ​ടി​യു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു വ​രു​ന്ന​ത്. പു​തു​ത​ല​മു​റ​യു​ടെ ആ​വേ​ശ​വും ജ​ന​പ്രി​യ​നു​മാ​യ ഹ​നാ​ൻ ഷാ ​ആ​ദ്യ​മാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ന്നു എ​ന്ന​ത് റെ​സ്റ്റോ ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്. കു​വൈ​ത്തി​ലെ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പാ​ട്ട്, ഡാ​ൻ​സ്, സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം എ​ന്നി​വ​യും ആ​ഘോ​ഷ​ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​രി​പാ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ പാ​സ് മൂ​ലം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പാ​സ് വി​ത​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ റോ​ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷ​ബീ​ർ മ​ണ്ടോ​ളി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക​മ​റു​ദ്ദീ​ൻ, പ്രോ​ഗ്രാം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ പി.​വി.​ന​ജീ​ബ്, ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബൂ തി​ക്കോ​ടി, പ്ര​ധാ​ന സ്പോ​ൺ​സ​ർ മാ​ൻ​ഗോ ഹൈ​പ്പ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് സി.​ഇ.​ഒ റ​ഫീ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ്, റോ​ക്ക് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

