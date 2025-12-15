റോക്–മാംഗോ ഹനാൻഷ ലൈവ് ഷോ

റോക്–മാംഗോ ഹനാൻഷ ലൈവ് ഷോtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: പാട്ടും നൃത്തവും ജനബാഹുല്യവും കൊണ്ട് കുവൈത്തിന്റെ മണ്ണിൽ പുതുചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തി റസ്റ്റാറന്റ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (റോക്) എട്ടാം വാർഷികാഘോഷം. അബ്ബാസിയ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ സദസ്സിനുമുന്നിൽ ഹനാൻഷയും സംഘവും അവതരിപ്പിച്ച സംഗീത വിരുന്നും മറ്റു കലാപരിപാടികളും കാണികളെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി.
സാംസ്കാരികസമ്മേളനം മാംഗോ ഹൈപ്പർ ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ റഫീഖ് അഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. റോക് പ്രസിഡന്റ് ഷബീർ മണ്ടോളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
മെഡെക്സ് മെഡിക്കൽ കെയർ ചെയർമാൻ വി.പി. മുഹമ്മദ് അലി, റോക് ചെയർമാൻ അബു കോട്ടയിൽ, സാഫ് അൽ കുവൈത്ത് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ്, ടി.വി.എസ് കാർഗോ ചെയർമാൻ ഡോ.എസ്.എം. ഹൈദർ അലി എന്നിവർ ആശംസ നേർന്നു. സുവനീർ പ്രകാശനം അഹ്മദ് അൽ മഗ്രിബി കൺട്രി ഹെഡ് മൻസൂർ ചൂരി കൺവീനർ അനസ് ബ്യുകൊലികിനുനൽകി നിർവഹിച്ചു. പ്രോഗ്രാം ജനറൽ കൺവീനർ പി.വി. നജീബ് സ്വാഗതവും റോക് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കമറുദ്ദീൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
പ്രോഗ്രാമിന് കൺവീനർമാരായ ഷാഹുൽ ബേപ്പൂർ, ഇ.സി. സുബൈർ, സി.പി. അഷ്റഫ്, വി.പി. റുഹൈൽ, റഷീദ് തൃശൂർ, എൻ.കെ. നസീർ, വി.സി. മെഹബൂബ്, അബ്ദുൽ ബഷീർ, ബി.കെ. മിഷാൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
