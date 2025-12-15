Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 9:35 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 9:35 AM IST

    റോക്–മാംഗോ ഹനാൻഷ ലൈവ് ഷോ

    പാട്ടിന്റെ നിലാവഞ്ചി തുഴഞ്ഞെത്തിയ രാത്രി
    റോക്–മാംഗോ ഹനാൻഷ ലൈവ് ഷോ
    റോ​ക്-​മാം​ഗോ ഹ​നാ​ൻ​ഷ ലൈ​വ് ഷോ ​മാം​ഗോ ഹൈ​പ്പ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ റ​ഫീ​ഖ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    റോ​ക്-​മാം​ഗോ ഹ​നാ​ൻ​ഷ ലൈ​വ് ഷോ​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഒ​പ്പ​ന

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പാ​ട്ടും നൃ​ത്ത​വും ജ​ന​ബാ​ഹു​ല്യ​വും കൊ​ണ്ട് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ മ​ണ്ണി​ൽ പു​തു​ച​രി​ത്രം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ഓ​ണേ​ഴ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (റോ​ക്) എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം. അ​ബ്ബാ​സി​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​പ്പ​ൺ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ തി​ങ്ങി​നി​റ​ഞ്ഞ സ​ദ​സ്സി​നു​മു​ന്നി​ൽ ഹ​നാ​ൻ​ഷ​യും സം​ഘ​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്നും മ​റ്റു ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും കാ​ണി​ക​ളെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​ഴ്ത്തി.

    റോ​ക്-​മാം​ഗോ ഹ​നാ​ൻ​ഷ ലൈ​വ് ഷോ​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച നൃ​ത്തം

    സാം​സ്കാ​രി​ക​സ​മ്മേ​ള​നം മാം​ഗോ ഹൈ​പ്പ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ റ​ഫീ​ഖ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. റോ​ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​ബീ​ർ മ​ണ്ടോ​ളി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    മെ​ഡെ​ക്സ്‌ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കെ​യ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി, റോ​ക് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബു കോ​ട്ട​യി​ൽ, സാ​ഫ് അ​ൽ കു​വൈ​ത്ത് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഉ​മ​റു​ൽ ഫാ​റൂ​ഖ്, ടി.​വി.​എ​സ് കാ​ർ​ഗോ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ.​എ​സ്.​എം. ഹൈ​ദ​ർ അ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. സു​വ​നീ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ഗ്‌​രി​ബി ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ് മ​ൻ​സൂ​ർ ചൂ​രി ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ന​സ് ബ്യു​കൊ​ലി​കി​നു​ന​ൽ​കി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ പി.​വി. ന​ജീ​ബ് സ്വാ​ഗ​ത​വും റോ​ക് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക​മ​റു​ദ്ദീ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ഷാ​ഹു​ൽ ബേ​പ്പൂ​ർ, ഇ.​സി. സു​ബൈ​ർ, സി.​പി. അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, വി.​പി. റു​ഹൈ​ൽ, റ​ഷീ​ദ് തൃ​ശൂ​ർ, എ​ൻ.​കെ. ന​സീ​ർ, വി.​സി. മെ​ഹ​ബൂ​ബ്, അ​ബ്ദു​ൽ ബ​ഷീ​ർ, ബി.​കെ. മി​ഷാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

