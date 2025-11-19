റോക്ക് കുവൈത്ത് എട്ടാം വാർഷികാഘോഷം ഡിസംബർ 12ന്

റോക്ക് കുവൈത്ത് എട്ടാം വാർഷികാഘോഷം ഡിസംബർ 12ന്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: റസ്റ്റാറന്റ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (റോക്ക്) കുവൈത്ത് എട്ടാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന റെസ്റ്റോ ഫെസ്റ്റ് ഡിസംബർ 12 ന്. ഹനാൻഷ ലൈവ് ഷോ എന്ന പേരിൽ അബ്ബാസിയ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ ഓപൺ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ മറ്റു വൈവിധ്യമാർന്ന കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും നടക്കും.
റിഗായ് കസ്ർ ഗർണാത്ത റസ്റ്റാറന്റിൽ ചേർന്ന ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിൽ പരിപാടിയുടെ സ്വാഗത സംഘം രൂപവത്കരിച്ചു.റോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഷബീർ മണ്ടോളി അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. ചെയർമാൻ അബു കോട്ടയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി കമറുദ്ദീൻ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ നജീബ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.യോഗത്തിൽ പി.വി.നജീബ് ജനറൽ കൺവീനറും സുൽഫിക്കർ, ഷാഹുൽ ബേപ്പൂർ, അബു കോട്ടയിൽ എന്നിവർ ജോ.കൺവീനറുമായ വിപുലമായ സ്വാഗതസംഘം രൂപവത്കരിച്ചു.
