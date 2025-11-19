Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightറോക്ക് കുവൈത്ത് എട്ടാം...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 11:34 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 11:34 AM IST

    റോക്ക് കുവൈത്ത് എട്ടാം വാർഷികാഘോഷം ഡിസംബർ 12ന്

    text_fields
    bookmark_border
    റോക്ക് കുവൈത്ത് എട്ടാം വാർഷികാഘോഷം ഡിസംബർ 12ന്
    cancel
    Listen to this Article

    ​കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ഓ​ണേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (റോ​ക്ക്) കു​വൈ​ത്ത് എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന റെ​സ്റ്റോ ഫെ​സ്റ്റ് ഡി​സം​ബ​ർ 12 ന്. ​ഹ​നാ​ൻ​ഷ ലൈ​വ് ഷോ ​എ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​ബ്ബാ​സി​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​പ​ൺ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ​മ​റ്റു വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ക്കും.

    റി​ഗാ​യ് ക​സ്ർ ഗ​ർ​ണാ​ത്ത റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ​പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു.​റോ​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​ബീ​ർ മ​ണ്ടോ​ളി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബു കോ​ട്ട​യി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക​മ​റു​ദ്ദീ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ന​ജീ​ബ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പി.​വി.​ന​ജീ​ബ് ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റും സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ, ഷാ​ഹു​ൽ ബേ​പ്പൂ​ർ, അ​ബു കോ​ട്ട​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ജോ.​ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യ വി​പു​ല​മാ​യ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:celebrationrockanniversaryKuwait
    News Summary - Rock Kuwait's 8th anniversary celebration on December 12th
    Similar News
    Next Story
    X