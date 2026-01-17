Begin typing your search above and press return to search.
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_right
    Kuwait
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 11:12 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 11:12 AM IST

    റോ​ബോ​ട്ടി​ക് ഓ​ർ​ത്തോ​പീ​ഡി​ക്; ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ വ​ൻ നേ​ട്ടം

    റോ​ബോ​ട്ടി​ക് ഓ​ർ​ത്തോ​പീ​ഡി​ക്; ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ വ​ൻ നേ​ട്ടം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് റോ​ബോ​ട്ടി​ക് ഓ​ർ​ത്തോ​പീഡി​ക് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ വ​ൻ നേ​ട്ടം. കു​വൈ​ത്തി​ൽ ഇ​തി​ന​കം 200ല​ധി​കം റോ​ബോ​ട്ടി​ക് ഓ​ർ​ത്തോ​പീ​ഡി​ക് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ണ്ട​ർ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ.​ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഫാ​രെ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.​ നാ​ലാ​മ​ത് വാ​ർ​ഷി​ക ഓ​ർ​ത്തോ​പീ​ഡി​ക് സ​ർ​ജ​റി കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. റോ​ബോ​ട്ടി​ക് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ​രി​ശീ​ല​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഓ​ർ​ത്തോ​പീ​ഡി​ക് സ​ർ​ജ​ൻ​മാ​ർ​ക്കു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ അ​ഞ്ചാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ എ​ല്ലാ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലേ​ക്കും റോ​ബോ​ട്ടി​ക് സ​ർ​ജ​റി സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​റ​ഞ്ഞു. മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ത്തെ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ 55ല​ധി​കം ശാ​സ്ത്രീ​യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യാ പ​രി​ശീ​ല​ന വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ളും ന​ട​ക്കു​മെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

