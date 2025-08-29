Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightപൊ​ലീ​സ് ച​മ​ഞ്ഞ്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 10:04 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 10:04 AM IST

    പൊ​ലീ​സ് ച​മ​ഞ്ഞ് കൊ​ള്ള; നി​ര​വ​ധി മോ​ഷ​ണക്കേ​സി​ലെ പ്ര​തി പി​ടി​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    മോ​ഷ്ടി​ച്ച വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​തി പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്
    പൊ​ലീ​സ് ച​മ​ഞ്ഞ് കൊ​ള്ള; നി​ര​വ​ധി മോ​ഷ​ണക്കേ​സി​ലെ പ്ര​തി പി​ടി​യി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    പി​ടി​യിലാ​യ പ്ര​തി​യും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വ​സ്തു​ക്ക​ളും

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യി ആ​ൾ​മാ​റാ​ട്ടം ന​ട​ത്തി സൈ​നി​ക വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ത​യ്യ​ൽ ക​ട​ക​ളും കൊ​ള്ള​യ​ടി​ച്ച​യാ​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. ഹ​വ​ല്ലി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ സാ​ൽ​മി​യ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. മോ​ഷ്ടി​ച്ച വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​തി പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കി​ടെ സം​ശ​യം തോ​ന്നി​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ക്രി​മി​ന​ൽ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​മു​ള്ള പ്ര​തി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണെ​ന്നും തെ​ളി​ഞ്ഞു.

    പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്റെ അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ പ്ര​തി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ സൈ​നി​ക യൂ​നി​ഫോ​മു​ക​ൾ, ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ, സൈ​നി​ക ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ, ക​ളി​ത്തോ​ക്ക്, വി​ല​ങ്ങു​ക​ൾ, തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി മോ​ഷ​ണ മു​ത​ലു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു.

    കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ഹ​ന മോ​ഷ​ണം, മെ​റ്റ​ൽ പ്ലേ​റ്റു​ക​ൾ മോ​ഷ്ടി​ക്ക​ൽ, വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​നഃ​പൂ​ർ​വം കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ വ​രു​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​യു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പോ​രാ​ടു​ന്ന​തി​നും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:robberyaccusedPolicearrested
    News Summary - Robbery disguised as police; Accused in multiple theft cases arrested
    Similar News
    Next Story
    X