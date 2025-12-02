Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 10:56 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 10:56 AM IST

    അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ റോ​ഡു​ക​ൾ തു​റ​ന്നു

    അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ റോ​ഡു​ക​ൾ തു​റ​ന്നു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫി​ഫ്ത് റി​ങ് റോ​ഡി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തോ​ടെ ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ത്ത​താ​യി ഗ​താ​ഗ​ത​വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​തോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും തി​ര​ക്കേ​റി​യ റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ഗ​മ​മാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അ​ൽ സു​റ​യി​ൽ നി​ന്ന് ഫി​ഫ്ത് റി​ങ് റോ​ഡി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡും അ​ൽ സ​ലാം പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ദ​മ​സ്ക​സ് സ്ട്രീ​റ്റി​ൽ നി​ന്ന് ഫി​ഫ്ത് റി​ങ്ങി​ലേ​ക്കു​ള്ള വെ​ർ​ട്ടി​ക്ക​ൽ ടേ​ണും വീ​ണ്ടും തു​റ​ക്കും.

    ദ​മ​സ്ക​സ് സ്ട്രീ​റ്റി​ലെ പ്ര​ധാ​ന പാ​ലം, സാ​ൽ​മി​യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ദ​മ​സ്ക​സ് സ്ട്രീ​റ്റി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഫ്രീ ​റൈ​റ്റ് ടേ​ൺ, ഖു​ർ​തു​ബ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഫി​ഫ്ത് റി​ങ് റോ​ഡി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഫ്രീ ​റൈ​റ്റ് ടേ​ൺ എ​ന്നി​വ​യും പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    നി​ർ​മാ​ണ​പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ താ​ൽ​കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    News Summary - Roads reopen after repair work is complete
    X