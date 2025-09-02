Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    2 Sept 2025 12:19 PM IST
    2 Sept 2025 12:19 PM IST

    റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്തം; ഒ​രാ​ഴ്ച 31,718 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ

    റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്തം; ഒ​രാ​ഴ്ച 31,718 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത് ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 31,718 ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന നോ​ട്ട​ീസു​ക​ൾ ന​ൽ​കി. ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച​തി​ന് 65 പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​വ​രെ ജു​വ​നൈ​ൽ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റി. ഇ​തോ​ടെ 15 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്ത പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 130 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത മ​റ്റു 35 പേ​രെ​യും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു.

    വ​കു​പ്പി​ന്റെ വാ​രി​ക സ്ഥി​തി​വി​വ​ര​ക്ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്, ഈ ​പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ​ല​മാ​യി ഒ​മ്പ​ത് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി. പി​ടി​കി​ട്ടാ​നു​ള്ള 89 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. വി​വി​ധ കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട 51 പേ​രെ​യും, കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട റെ​സി​ഡ​ൻ​സി പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ കൈ​വ​ശം വ​ച്ച​തി​ന് 171 പേ​രെ​യും, അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ നാ​ല് പേ​രെ​യും, നാ​ല് തെ​രു​വ് ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രെ​യും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. സ്ഥി​തി​വി​വ​ര​ക്ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം വ​കു​പ്പ് 1,189 വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തു. അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 158 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ഗ​താ​ഗ​ത അ​ച്ച​ട​ക്കം വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്ക​ൽ, ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​ക്ക​ൽ, റോ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ജ്യ​ത്ത് പു​തി​യ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മം ന​ട​പ്പി​ൽ വ​രു​ത്തി​യ​തോ​ടെ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യി രീ​തി​യി​ൽ കു​റ​വു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​ത് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും കു​റ​വു​ണ്ടാ​ക്കി. ക​ന​ത്ത പി​ഴ​യും ശി​ക്ഷ​യും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് പു​തി​യ നി​യ​മം.

    road safety Violations Kuwait News inspections
