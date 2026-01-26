Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 10:43 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 10:43 AM IST

    റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്നു

    റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്നു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: റോ​ഡ് ശൃം​ഖ​ല ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും ഗ​താ​ഗ​ത സു​ര​ക്ഷ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യി പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യം കു​വൈ​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ റോ​ഡ് മാ​ർ​ക്കി​ങ്, ഗ​താ​ഗ​ത അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ന്നു. കാ​ൽ​ന​ട ക്രോ​സി​ങ്ങു​ക​ൾ, ഗ​താ​ഗ​ത പാ​ത​ക​ൾ, ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ, വേ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ മാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ജോ​ലി​ക​ൾ. ദി​ശാ​സൂ​ച​ന​യും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ബോ​ർ​ഡു​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ച്ച് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​യ ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ലും റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ലും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കാ​നും ഗ​താ​ഗ​ത പ്ര​വാ​ഹം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കൈ​കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളെ​യും ഹൈ​വേ​ക​ളെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന സം​യോ​ജി​ത ക​രാ​റു​ക​ളി​ലാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ. ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കാ​ൻ ഏ​കോ​പി​ത ടൈം​ടേ​ബി​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് നി​ർ​വ​ഹ​ണ​മെ​ന്നും, താ​ത്കാ​ലി​ക ഗ​താ​ഗ​ത നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ൻ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ഭ്യ​ർ​ത്ഥി​ച്ചു.

