Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 10:03 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 10:03 AM IST

    റോ​ഡ് അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി; വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മു​പ്പ​താം ന​മ്പ​ർ റോ​ഡി​ൽ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി​യി​ൽ നി​ന്ന് ഫ​ഹാ​ഹീ​ലി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണം.

    അ​ബു ഫു​തൈ​റ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന് എ​തി​ർ​വ​ശ​ത്ത് ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ റോ​ഡി​ലെ ചി​ല പാ​ത​ക​ൾ അ​ട​ച്ച​താ​യി ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. റോ​ഡ് മു​പ്പ​തി​ലെ ഇ​ട​ത് ലൈ​ൻ, മ​ധ്യ ലൈ​ൻ, സ്ലോ ​മി​ഡി​ൽ ലൈ​നി​ന്റെ പ​കു​തി​യു​മാ​ണ് അ​ട​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, വ​ല​ത് ലൈ​നും അ​ടി​യ​ന്ത​ര ലൈ​നും തു​റ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​ബു ഫു​തൈ​റ-​ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന, പു​റ​പ്പെ​ട​ൽ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം ജ​നു​വ​രി 11 വ​രെ തു​ട​രും.

