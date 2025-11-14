Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 2:59 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 2:59 PM IST

    അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി; റോ​ഡ് അ​ട​ച്ചി​ടും

    അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി; റോ​ഡ് അ​ട​ച്ചി​ടും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​റ്റ​കു​റ്റ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഡ​മസ്ക​സ് സ്ട്രീ​റ്റി​നും തേ​ർ​ഡ് റി​ങ് റോ​ഡി​നും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള ഭാ​ഗം എ​ല്ലാ ദി​ശ​ക​ളി​ലേ​ക്കും താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടു​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. ഈ ​മാ​സം 19 വ​രെ അ​ട​ച്ചി​ട​ൽ തു​ട​രും. വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ബ​ദ​ൽ വ​ഴി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നും സ്ഥ​ല​ത്ത് നി​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ട്രാ​ഫി​ക് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി പാ​ലി​ക്കാ​നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ത്തി​ന് സ​മീ​പം വേ​ഗ​ത കു​റ​ച്ച് ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണം ഗ​താ​ഗ​തം സു​താ​ര്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ് എ​ന്നും വ​കു​പ്പ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Road closure due to maintenance work
