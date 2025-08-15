Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    date_range 15 Aug 2025 11:53 AM IST
    date_range 15 Aug 2025 11:53 AM IST

    അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി; റോ​ഡ് അ​ട​ച്ചി​ടും

    road closed
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഡാ​സ്മാ​ൻ, ദ​യ്യ, സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് റി​ങ് റോ​ഡ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ റോ​ഡി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ങ്ങ​ളും എ​ക്സി​റ്റു​ക​ളും അ​ട​ച്ചി​ടും. ശ​നി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ മു​ത​ൽ 24 ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വ​രെ​യാ​ണ് അ​ട​ച്ചി​ട​ൽ. ഫ​സ്റ്റ് റി​ങ് റോ​ഡു​മാ​യു​ള്ള ജ​ങ്ഷ​ൻ മു​ത​ൽ തേ​ർ​ഡ് റി​ങ് റോ​ഡു​മാ​യു​ള്ള ജ​ങ്ഷ​ൻ വ​രെ​യു​ള്ള റോ​ഡ് ന​മ്പ​ർ 30ലെ ​ഫ​ഹാ​ഹീ​ലി​ലേ​ക്കു​ള്ള പാ​ത​യാ​ണ് അ​ട​ച്ചി​ടു​ന്ന​ത്. ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് റോ​ഡ് ന​മ്പ​ർ 40, റോ​ഡ് ന​മ്പ​ർ 35, അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് സ്ട്രീ​റ്റ് എ​ന്നി​വ ബ​ദ​ൽ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ട്രാ​ഫി​ക് അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    Girl in a jacket

