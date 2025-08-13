Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 11:26 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 11:26 AM IST

    റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും കു​റ​ഞ്ഞു; ക​രു​ത​ലോ​ടെ യാ​ത്ര

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന പു​തി​യ ഗ​താ​ഗ​ത​നി​യ​മം വ​ലി​യ വി​ജ​യം. നി​മ​യ​ങ്ങ​ളും പി​ഴ​വു​ക​ളും ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും വ​ലി​യ​രൂ​പ​ത്തി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞു. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പ് പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട പു​തി​യ സ്ഥി​തി​വി​വ​ര​ക്ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം 2024ലെ ​ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 2025ന്റെ ​ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു.

    ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ 1,659,448 ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഇ​ത് 1,968,733 ആ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷം മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​തി​ൽ നി​ന്ന് 16 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 2,511 ആ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷം ഇ​ത് 45 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ഞ്ഞ് 1,383 ആ​യി. വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​യ മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും ഈ ​വ​ർ​ഷം കു​റ​വു​ണ്ട്.

    മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ 143ൽ ​നി​ന്ന് 94 ആ​യി മ​ര​ണം കു​റ​ഞ്ഞു. 34 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് കു​റ​വു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ, ആ​ധു​നി​ക നി​രീ​ക്ഷ​ണ, നി​യ​ന്ത്ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഈ ​കു​റ​വി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രാ​ല​യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം ഏ​പ്രി​ൽ 22നാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്.

    റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ, സ്മാ​ർ​ട്ട് സു​ര​ക്ഷാ-​ട്രാ​ഫി​ക് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്ക​ൽ, നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്ക​ൽ, അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ് ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് പു​തി​യ നി​യ​മം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്. നേ​ര​ത്തെ​യു​ള്ള പി​ഴ​ക​ളി​ൽ വ​ൻ വ​ർ​ധ​ന​വ് പു​തി​യ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

