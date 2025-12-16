Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 2:11 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 2:11 PM IST

    സ്വ​ർ​ണ​വി​ല​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ച്ച

    സ്വ​ർ​ണ​വി​ല​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ച്ച
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ആ​ഗോ​ള​വി​പ​ണി​യി​ലെ ച​ല​ന​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് കു​വൈ​ത്തി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​വി​ല ഉ​യ​ർ​ന്നു. 24 കാ​ര​റ്റ് സ്വ​ർ​ണം ഗ്രാ​മി​ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 42.5 ദീ​നാ​റാ​യും 22 കാ​ര​റ്റ് സ്വ​ർ​ണം 38.78 ദീ​നാ​റാ​യും ഉ​യ​ർ​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഒ​രു കി​ലോ​ഗ്രാം വെ​ള്ളി​യു​ടെ വി​ല ഏ​ക​ദേ​ശം 660 ദീ​നാ​റാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​വും ഭൗ​മ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളും തു​ട​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത നി​ക്ഷേ​പ​മാ​യി സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യം വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​ണ് വി​ല ഉ​യ​രാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ആ​ഗോ​ള​വി​പ​ണി​യി​ലെ പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​വി​ല​യി​ൽ ഇ​നി​യും മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാ​നി​ട​യു​ണ്ടെ​ന്ന് മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് നി​രീ​ക്ഷ​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Gold RateKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Rise in gold prices
