Madhyamam
    Kuwait
    30 Oct 2025 1:37 PM IST
    date_range 30 Oct 2025 1:37 PM IST

    ​കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രി​സാ​ല സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നാ​മ​ത് കു​വൈ​ത്ത് നാ​ഷ​ന​ൽ നോ​ളേ​ജ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി എ​ക്സ്പോ (‘നോ​ട്ടെ​ക്’) ന​വം​ബ​ർ 14ന് ​സാ​ൽ​മി​യ​യി​ൽ ന​ട​ക്കും. ശാ​സ്ത്ര സാ​ങ്കേ​തി​ക ലോ​ക​ത്തി​ലെ പു​തി​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളു​ടെ​യും നൂ​ത​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​റി​വ് പ​ക​ര​ൽ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം.

    സ​യ​ൻ​സ്, ടെ​ക്നോ​ള​ജി, ഹെ​ൽ​ത്ത് എ​ക്സ്പോ പ​വി​ലി​യ​നു​ക​ൾ, ക​രി​യ​ർ കൗ​ൺ​സലി​ങ്, നി​ർ​മി​തി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, ന​വ സം​രം​ഭ​ക​രു​ടെ ടോ​ക് ആ​ൻ​ഡ് പ്രൊ​ജ​ക്ട് ലോ​ഞ്ചി​ങ് എ​ന്നി​വ ‘നോ​ട്ടെ​കി​ൽ’ ഉ​ണ്ടാ​കും. സാ​ങ്കേ​തി​ക അ​ഭി​രു​ചി​യും പ​രി​ജ്ഞാ​ന​വും തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കും.നോ​ട്ടെ​കി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും 99289468/ 95583993 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    risala study center Kuwait News gulf news malayalam
