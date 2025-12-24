Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    പു​തു​ക്കി​യ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ

    നേ​ര​ത്തേ പു​തു​ക്കി നി​ര​വ​ധി പേ​ർ
    പു​തു​ക്കി​യ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പു​തു​ക്കി​യ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഫീ​സ് നി​ല​വി​ൽ​വ​രും മു​മ്പ് പ​ഴ​യ നി​ര​ക്കി​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത് നി​ര​വ​ധി പേ​ർ. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പു​തി​യ നി​ര​ക്ക് പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഞാ​യ​ർ, തി​ങ്ക​ൾ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 70,000 ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളാ​ണ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​ത്.

    പു​തു​ക്കി​യ നി​ര​ക്ക് പ്ര​കാ​രം ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ഇ​നി 100 ദീ​നാ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് തു​ക അ​ട​ക്ക​ണം. നേ​ര​ത്തെ ഇ​ത് 50 ദീ​നാ​റാ​യി​രു​ന്നു. മൂ​ന്നും നാ​ലും കു​ട്ടി​ക​ളു​ള്ള കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ നി​ര​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം വ​ലി​യൊ​രു തു​ക ഇ​തു വ​ഴി ചെ​ല​വാ​കും. ഇ​തി​നാ​ലാ​ണ് പ​ല​രും തി​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് നേ​ര​ത്തെ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് അ​ട​ച്ച് ഇ​ഖാ​മ പു​തു​ക്കി​യ​ത്.

    ഇ​തോ​ടെ ആ​റ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ​യും റെ​സി​ഡ​ൻ​സി ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യ തി​ര​ക്കു​ണ്ടാ​യി. റെ​സി​ഡ​ൻ​സി പു​തു​ക്ക​ലു​ക​ളും കു​ടും​ബ വി​സ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ന​ട​ന്ന​ത്. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി​യും അ​പേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം കൂ​ടി. ഉ​യ​ർ​ന്ന തി​ര​ക്കി​നി​ട​യി​ലും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സം​വി​ധാ​നം നി​യ​ന്ത്രി​ത​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സാ​ങ്കേ​തി​ക അ​പ്‌​ഡേ​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 10 മു​ത​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച ര​ണ്ടു വ​രെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം രാ​ജ്യ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഫീ​സി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ വ​ർ​ധ​ന ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു. എ​ല്ലാ റെ​സി​ഡ​ൻ​സി, വി​സി​റ്റ് വി​സ​ക​ൾ​ക്കും ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഫീ​സ് പു​തു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ത് ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് രേ​ഖ​ക​ളി​ല്ലാ​തെ പു​തി​യ ഇ​ഖാ​മ ന​ൽ​കാ​നോ നി​ല​വി​ലു​ള്ള​വ പു​തു​ക്കാ​നോ ക​ഴി​യി​ല്ല.

    News Summary - Revised Health Insurance Effectiveness
