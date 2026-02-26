Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 26 Feb 2026 8:12 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Feb 2026 8:12 AM IST

    സു​ലൈ​ബി​ഖാ​ത്ത് ബീ​ച്ചി​ൽ ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നി​യ​​ന്ത്ര​ണം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സു​ലൈ​ബി​ഖാ​ത്ത് ബീ​ച്ച് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​ക്ഷി​ക​ളെ ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ക​ർ​ശ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി പ​രി​സ്ഥി​തി പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി (ഇ.​പി.​എ). പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. പ​രി​സ്ഥി​തി നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഇ.​പി.​എ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. സു​ലൈ​ബി​ഖാ​ത്ത് പോ​ലു​ള്ള തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ത​ദ്ദേ​ശീ​യ പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ​യും ദേ​ശാ​ട​ന​പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​ധാ​ന ആ​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ്.

    പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ​യോ കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ​യോ മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ പ​റ​ത്ത​ൽ, ജീ​വി​ക​ളെ ശ​ല്യ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ അ​വ​യെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്നും സ്വാ​ഭാ​വി​ ക സ്വ​ഭാ​വ​ത്തെ​യും പ്ര​ജ​ന​ന ച​ക്ര​ങ്ങ​ളെ​യും ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും ഇ.​പി.​എ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളെ വേ​ട്ട​യാ​ട​ൽ, കൊ​ല്ല​ൽ, പി​ടി​ക്ക​ൽ, ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്ക​ൽ, കൈ​വ​ശം വെ​ക്ക​ൽ, ക​ട​ത്ത​ൽ, അ​വ​യു​ടെ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ, മു​ട്ട​ക​ൾ, കൂ​ടു​ക​ൾ ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ ശ​ല്യ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മം നി​രോ​ധി​ക്കു​ന്നു. ഇ.​പി.​എ​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ ശാ​സ്ത്രീ​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ ഇ​വ​യി​ൽ ഇ​ള​വ് അ​നു​വ​ദി​ക്കൂ.

    വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളെ നേ​രി​ട്ട് ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ​മാ​രും ഡ്രോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളും പ​രി​സ്ഥി​തി നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഇ.​പി.​എ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളു​ടെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കൂ​ടു​ക​ൾ, വി​ഹാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ​ക്ക് കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കാ​മെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ൾ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നും അ​തോ​റി​റ്റി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണം ദേ​ശീ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തെ ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നി​യ​മം ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Restrictions on the use of drones at Sulaybi Khat Beach
