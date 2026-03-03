Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    3 March 2026 11:23 AM IST
    3 March 2026 11:23 AM IST

    പ​ള്ളി​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​ത്ത് ഇ​ഫ്താ​ർ ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണം

    പ​ള്ളി​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​ത്ത് ഇ​ഫ്താ​ർ ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ പ​ള്ളി​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​ത്ത് ഇ​ഫ്താ​ർ ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ത​ര​ണം നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം. ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യും സു​ര​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് സാ​മൂ​ഹി​ക കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ട​പ​ടി.

    പ​ള്ളി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​വ ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ ഇ​ഫ്താ​ർ വി​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഇ​നി​യൊ​രു അ​റി​യി​പ്പ് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ സൊ​സൈ​റ്റി​ക​ളു​ടെ​യും ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ബോ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ​യും ത​ല​വ​ന്മാ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദ്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. നി​ല​വി​ലെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. നേ​ര​ത്തെ പ​ള്ളി​ക​ളി​ലെ ത​റാ​വീ​ഹ് ന​മാ​സ്ക​രം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    X