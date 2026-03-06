Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    6 March 2026 11:29 AM IST
    Updated On
    6 March 2026 11:29 AM IST

    ക​റ​ൻ​സി ഇ​ട​പാ​ടി​ന് നി​യ​​ന്ത്ര​ണം; സ്വ​കാ​ര്യ ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പേ​യ്‌​മെ​ന്റ് മാ​ത്രം

    ക​റ​ൻ​സി ഇ​ട​പാ​ടി​ന് നി​യ​​ന്ത്ര​ണം; സ്വ​കാ​ര്യ ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പേ​യ്‌​മെ​ന്റ് മാ​ത്രം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​നി ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പേ​യ്‌​മെ​ന്റ് മാ​ത്രം. ക​റ​ൻ​സി ഇ​ട​പാ​ടി​ന് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​യ​​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ, ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ൾ, ഡി​സ്പെ​ൻ​സ​റി​ക​ൾ, ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​ക​ൾ, ഹോം ​ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ ദാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ഇ​ത് ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. ഈ ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ല്ലാ സേ​വ​ന ഫീ​സു​ക​ളും അം​ഗീ​കൃ​ത ബാ​ങ്കി​ങ് ചാ​ന​ലു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പേ​യ്‌​മെ​ന്റ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും മാ​ത്ര​മാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    സു​താ​ര്യ​ത​യും മേ​ൽ​നോ​ട്ട​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, എ​ല്ലാ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളും ശ​രി​യാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ട​നീ​ളം നി​യ​ന്ത്രി​ത ബി​ല്ലി​ങ്, ക​ല​ക്ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ​യും ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ ദാ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ക്ക് ഈ ​നീ​ക്കം സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ല്ലാ ആ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും ഈ ​നി​ർ​ദ്ദേ​ശം ഉ​ട​ന​ടി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണം. ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പേ​യ്‌​മെ​ന്റ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വും ഭ​ര​ണ​പ​ര​വു​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ർ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചു. നി​ർ​ദേ​ശം ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

