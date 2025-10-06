Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 6 Oct 2025 9:19 AM IST
    ച്യൂ​യി​ങ്ഗം തൊ​ണ്ട​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ കു​ട്ടി​യെ ര​ക്ഷി​ച്ച ഇ​സ്മയി​ലി​ന് ആ​ദ​രം

    ഇ​സ്മാ​യി​ലി​ന് ‘ഹ​ലോ തേ​ർ​സ്‌​ഡേ’ വാ​ട്സ്ആ​പ്പ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ച്യൂ​യി​ങ്ഗം തൊ​ണ്ട​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ കു​ട്ടി​യെ സ​മ​യോ​ചി​ത​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ലൂ​ടെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി​യാ​യ കെ.​വി. ഇ​സ്മയി​ലി​നെ കു​വൈ​ത്തി​ലെ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ ‘ഹ​ലോ തേ​ർ​സ്‌​ഡേ’ വാ​ട്സ്ആ​പ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ ആ​ദ​രി​ച്ചു. സാ​ല്മി​യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ഷി​ഖ് ചാ​ല​ക്കു​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മെ​ഹ​ബൂ​ബ് ന​ട​മ്മ​ൽ മെ​മെ​ന്റോ കൈ​മാ​റി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഷി​യാ​സ്, അ​ൻ​സാ​ർ, അ​സ്‍ലം കാ​പ്പാ​ട്, സ​മീ​ർ, റ​ഷീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഹാ​ബീ​ൽ ഹാ​രി​സ്, ഫാ​ത്തി​മ മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണം ന​ട​ത്തി. കു​ട്ടി​യെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നി​ട​യാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും അ​നു​ഭ​വ​വും ഇ​സ്മ​യി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഹാ​രി​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ണ്ണൂ​ർ പ​ഴ​യ​ങ്ങാ​ടി പ​ള്ളി​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും അ​വ​ധി​ക്ക് നാ​ട്ടി​ൽ പോ​യ​പ്പോ​ഴാ​യാ​ണ് വീ​ട്ടി​ന​ടു​ത്തു​വെ​ച്ച് ച്യൂ​യി​ങ്ഗം തൊ​ണ്ട​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി ശ്വാ​സ​ത​ട​സ്സം നേ​രി​ട്ട കു​ട്ടി​യെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ സാ​മൂ​ഹ്യ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​റ​ലാ​യി​രു​ന്നു.

